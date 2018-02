Rennes, France

"On n'arrive pas à assurer notre mission de service public, on lance un cri d'alerte" dit Yohann Rech responsable de la Licence Management du sport à l'UFR STAPS de Rennes située sur le campus de la Harpe à Villejean. Les enseignants ont entamé ce mardi une grève reconductible. En 10 ans, les effectifs ont quadruplé en première année de licence, ils sont passés de 200 à 800 étudiants mais les moyens n'ont pas suivi. En STAPS à Rennes, la moyenne est d'un enseignant pour 55 étudiants, un des taux d'encadrement les plus faible en France. Les professeurs réclament la création de 7 postes supplémentaires.

Rdv devant la présidence pour une audience avec @UnivRennes_2 On est là et #OnVeutDesPostespic.twitter.com/ux8yNLNhOJ — Staps Rennes En Colère (@Profs_Staps_R2) February 13, 2018

Le mouvement est suivi par 90% des enseignants; il est soutenu par une grande majorité d'étudiants qui se sont d'ailleurs rassemblés ce mardi après-midi devant la présidence de Rennes 2 en proposant des animations sportives. "Ce sont des vacataires qui doivent combler le manque d'effectifs" déplore Yohann Rech. "La situation est intenable". En assemblée générale, la grève a été reconduite pour mercredi.