"Grève sanitaire" des enseignants de la Loire : "non, les protocoles ne sont pas renforcés"

Ce mardi matin, ils sont plus d'une centaine à se retrouver à côté du centre commercial Centre-Deux à Saint-Étienne, devant la direction académique des services de l'Éducation nationale dans la Loire, pour répondre à l'appel lancé par plusieurs syndicats enseignants. Un appel à la "grève sanitaire", pour dénoncer les mesures mises en place dans les écoles, les collèges, les lycées, pour empêcher la propagation de l'épidémie de coronavirus.

Manque de moyens

Margaux a le sentiment de vivre sur deux planètes différentes. Elle enseigne les sciences économiques et sociales dans un lycée de Saint-Étienne et dans un lycée à Firminy."Autant dans un lycée on va avoir du gel dans chaque salle de classe pour nettoyer les claviers, les tables etc, et dans l'autre pas", lance l'enseignante. Elle ne comprend pas ces différences d'application des mesures annoncées par le gouvernement. Elle déplore aussi les délais d'application.

"Les chefs d'établissements font comme ils peuvent", commente Mireille. Elle est documentaliste au collège Massenet-Fourneyron au Chambon-Feugerolles. Et selon elle, rien n'a changé entre la rentrée de septembre et celle d'après les vacances de la Toussaint. "Le protocole il n'est pas du tout renforcé parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, les locaux sont ce qu'ils sont donc à effectifs complets, on ne peut pas éviter les brassages entre les élèves", dénonce la documentaliste. Mireille poursuit : "la désinfection des locaux ne peut pas avoir lieu comme elle devrait puisqu'on n'a pas plus de trois agents d'entretien". Elle explique que le CDI du collège n'est "nettoyé qu'une fois par semaine, comme avant", et qu'elle a le sentiment d'être en danger sur son lieu de travail.

Une gréviste dénonce le manque de moyens pour appliquer les protocoles sanitaires dans les établissements scolaires. © Radio France - Tifany Antkowiak

Peur de ramener le virus à la maison

Les élèves ne sont pas plus rassurés. Camille est en classe de Seconde au lycée Honoré d'Urfé à Saint-Étienne, elle trouve qu'il y a trop de croisements dans les couloirs, que les salles de classe ne permettent pas d'espacer suffisamment les élèves. Et elle a peur pour ses proches : "moi je vois mes grands-parents... j'ai dû annuler plusieurs visites chez eux pour ne par les contaminer".

Les élèves et enseignants réunis ce mardi matin à Saint-Étienne sont nombreux à le rappeler : le milieu scolaire (et universitaire) est depuis plusieurs semaines le premier lieu d'identification de foyers de coronavirus en France.