Grignan : les parents d'élèves de l'école Émile Loubet se mobilisent contre la fermeture d'une classe

Une quarantaine de parents et d'enfants se sont rassemblés devant l'école maternelle et primaire Emile Loubet de Grignan, dans le sud Drôme, ce lundi 31 janvier. Ils s'opposent à la fermeture d'une classe dans l'établissement.

"_Non à la fermeture d'une classe_", le message est clair, il s'étale en grand sur les banderoles positionnées devant l'école Émile-Loubet à Grignan, dans le Sud-Drôme, qui compte 103 élèves. Ce lundi 31 janvier, à 16h30, une quarantaine de parents d'élèves et d'enfants se sont rassemblés devant l'établissement. "Si une classe ferme, il n'y en aura plus que quatre. Pour dispatcher les élèves, il va falloir faire une seule classe de maternelle, regroupant tous les niveaux, avec 30 élèves, c'est énorme !" s'alarme Cécile Ruffo, représentante des parents d'élèves. "En CP, il y aurait 26 élèves de CP-CE1 mélangés, alors que l'Education nationale préconise 24 enfants par classe."

Banderole devant l'école Emile Loubet de Grignan © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Une seule classe de maternelle, avec 30 élèves

Virginie est maman de trois enfants, tous scolarisés à l'école : "Anouck, ma petite dernière, va entrer en maternelle, dans une classe de 30 enfants si la classe est supprimée, alors qu'elle est de fin d'année et n'aura même pas encore trois ans", s'inquiète-t-elle. "Mon autre fille, Louna, entre au CP, une année très importante, ce ne sera pas terrible si les classes sont surchargées. Et le plus grand Augustin, entre en CE2. Cette suppression de classe, ça nous inquiète, et c'est dommage parce qu'on a toujours été très contents des conditions d'apprentissage ici et on ne veut pas que ça change."

"On a appris la nouvelle par la mairie, sans consultation particulière au niveau de l'école", regrette Florent Turello, le président de l'Association des parents d'élèves, qui met en place de nombreux projets extrascolaires durant l'année.

Une mobilisation au niveau du département

Des élus sont venus en soutien devant l'école, parmi eux, Dominique Cailliod, conseillère municipale déléguée à l'école : _"_Soixante logements vont être construits ici dans les deux ans à venir, ce qui va amener plus d'enfants à l'école. Dans un village comme ça, l'école, c'est le poumon, c'est ce qui attire les jeunes parents, ça dynamise."

Les parents d'élèves de Grignan ont mis en ligne une pétition, qui a déjà récolté plus de 600 signatures. Selon la carte scolaire de rentrée 2022, 32 classes devraient être fermées dans la Drôme, pour 16 ouvertures. D'autres écoles se mobilisent d'ores et déjà, comme l'école primaire Joliot-Curie et la maternelle Jean-Moulin de Portes-lès-Valence. Leur pétition, en format papier, a recueilli 300 signatures. Mercredi 2 février, à la veille de la prochaine réunion sur la carte scolaire rentrée 2022, une manifestation est prévue devant l'inspection d'académie à Valence.