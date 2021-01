Grosses perturbations dans les écoles de Montpellier ce mardi

En raison d'un mouvement de grève au sein de l'éducation nationale ce mardi 26 janvier de nombreuses écoles de la ville de Montpellier seront impactées.

Les écoles suivantes seront totalement fermées

École maternelle PASTEUR LOUIS

École maternelle KERGOMARD PAULINE

École maternelle GANDHI INDIRA

Éole maternelle MITTERRAND

École maternelle FRANCE ANATOLE

École élémentaire FRÉDÉRIC BAZILLE

École élémentaire JULES VERNES

La restauration scolaire sera fermée sur les école suivantes

Cévennes Croix d’Argent

École maternelle KIPLING RUDYARD

École maternelle BEETHOVEN LUDWIG VAN

École maternelle CALLAS MARIA

École maternelle ALBRECHT BERTIE

École maternelle PAGNOL MARCEL

École maternelle BOUCHER HELENE

École maternelle BOULANGER LILY

École maternelle DEROIN JEANNE

École maternelle SURCOUF ROBERT

École maternelle DAU CHIVALET

Ecole maternelle DAUDET ALPHONSE

École élémentaire YAT SEN SUN

École élémentaire VOLTAIRE

École élémentaire SCHOELCHER VICTOR

École élémentaire MOREAU

École élémentaire DAU CHIVALET

Ecole élémentaire CURIE MARIE

Mosson- Hôpitaux Faculté

École maternelle RENAUD MADELEINE

École maternelle CHAPLIN CHARLIE

École maternelle TERESA MERE

École maternelle CERVANTES MIGUEL DE

École maternelle VAN GOGH VINCENT

École maternelle JOYCE JAMES

École maternelle COPERNIC NICOLAS

École maternelle PICASSO PABLO

École élémentaire POTTIER EUGENE

École élémentaire SIBELIUS JEAN

École élémentaire FERRY JULES

École élémentaire ROOSEVELT FRANKLIN DELANO

École élémentaire SEDAR SENGHOR LEOPOLD

École élémentaire BLOCH MARC

École élémentaire HEIDELBERG

Port Marianne- Prés d’Arènes- Centre

École maternelle FRANK ANNE

École maternelle GAMA VASCO

École maternelle MOZART WOLFGANG AMADEUS

École maternelle MICHEL LOUISE

École maternelle ANTHONIOZ GENEVIEVE DE GAULLE

École maternelle MALRAUX ANDRE

École maternelle BERGMAN INGRID

École maternelle FLORIAN JEAN PIERRE CLARIS

École élémentaire DICKENS CHARLES

École élémentaire MORISOT BERTHE

École élémentaire PAINLEVE PAUL

L’accueil du matin sera fermé sur les écoles suivantes

Cévennes Croix d’Argent

École élémentaire BAUDELAIRE CHARLES

École élémentaire CURIE MARIE



Mosson- Hôpitaux Facultés

École maternelle PICASSO PABLO

École élémentaire POTTIER EUGENE

École élémentaire SIBELIUS JEAN



Port Marianne- Prés d’Arènes- Centre

École maternelle GAMA VASCO

École maternelle BERGMAN INGRID

École élémentaire DICKENS CHARLES

École élémentaire PAINLEVE PAUL

École élémentaire SIMON JULES

L’accueil en maternelle de 16h30 à 17h30 sera fermé sur les écoles suivantes :

Cévennes Croix d’Argent

École maternelle DAUDET ALPHONSE

Mosson- Hôpitaux Facultés

École maternelle CHAPLIN CHARLIE

École maternelle TERESA MERE

École maternelle CERVANTES MIGUEL DE

Port Marianne- Prés d’Arènes- Centre

École maternelle ROUX DOCTEUR EMILE

École maternelle DAU CLAPAS

École maternelle FRANK ANNE

École maternelle MICHEL LOUISE

L’étude en élémentaire de 16h30 à 17h30 sera fermée sur les écoles suivantes :

Cévennes Croix d’Argent

École maternelle CURIE MARIE

Mosson- Hôpitaux Facultés

École élémentaire POTTIER EUGENE

École élémentaire SIBELIUS JEAN

École élémentaire FERRY JULES

École élémentaire HEIDELBERG

Port Marianne- Prés d’Arènes- Centre

École élémentaire DICKENS CHARLES

École élémentaire PAINLEVE PAUL

L’accueil du soir de 17h30 à 18h30 sera fermé sur les écoles suivantes :

Cévennes Croix d’Argent

École maternelle DAUDET ALPHONSE

École élémentaire CURIE MARIE

Mosson- Hôpitaux Facultés

École maternelle CHAPLIN CHARLIE

École maternelle TERESA MERE

École maternelle CERVANTES MIGUEL DE

École élémentaire POTTIER EUGENE

École élémentaire SIBELIUS JEAN

École élémentaire FERRY JULES

École élémentaire HEIDELBERG

Port Marianne- Prés d’Arènes- Centre

École maternelle ROUX DOCTEUR EMILE

École maternelle DAU CLAPAS

École maternelle FRANK ANNE

École maternelle MICHEL LOUISE

École élémentaire DICKENS CHARLES

École élémentaire PAINLEVE PAUL

Service minimum d'accueil

Un service minimum d’accueil est mis en place sur l’ALSH Astérix à Grammont. Seuls pourront être accueillis les enfants scolarisés dans les écoles dont plus de 25% des enseignants sont en grève et sous réserve de l'absence pour raison de grève de leur enseignant habituel.

Le service minimum d'accueil fonctionne selon les horaires suivants : de 8h30 à 12h et de 14h à 16h45.

Entre 12h et 14h, aucun service de restauration n'est assuré. Un pique-nique préparé sous la responsabilité des parents est possible.

Inscriptions obligatoires par les parents : le MARDI 26 JANVIER de 8h30 à 9h sur place.