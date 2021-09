Handicap : en Creuse, une seule classe maternelle adaptée aux enfants autistes

Une rentrée scolaire "de plus en plus inclusive" s'est félicité le gouvernement. 400.000 enfants en situation de handicap suivent une éducation dans le milieu classique. A Guéret, depuis cinq ans, il existe même un dispositif unique dans la Creuse, une unité d'enseignement maternelle autisme.

15.000 élèves ont repris le chemin des classes la semaine dernière dans la Creuse, de la maternelle au lycée. Une rentrée de plus en plus "inclusive" se félicite le gouvernement, pour que les enfants en situation de handicap aillent à la même école que les autres, grâce à des dispositifs d'accompagnement spécifiques. Cette année, l'école inclusive concerne un peu plus de 400.000 enfants en France, un nombre qui a augmenté de 19% en cinq ans selon le gouvernement. Le plus souvent, les enfants sont accompagnés en classe par un AESH. Mais à Guéret, il existe aussi un dispositif unique dans le département, une UEMA, une unité d'enseignement maternelle autisme. 350 places ont été créées en France pour cette rentrée.

Ce dispositif unique dans la Creuse se trouve au sein de l'école maternelle Assolant. Elle accueille six petits autistes de moins de 6 ans. Dans cette classe, chaque enfant a un éducateur attitré. Un plus pour Linda, la maman du petit Lorenzo, 4 ans : "Ca me rassure, je n'attendais que ça. Je sais qu'il sera pris en charge à 100% par des professionnels, et pas mis de côté. En tant que parent, on n'a pas toujours les billes nécessaires pour le faire évoluer dans le bon sens"

Plus de tolérance et de respect

La classe spécifique, c'est le mieux pour mon enfant - Linda, maman du petit Lorenzo âgé de quatre ans.

Le dispositif UEMA existe dans l'école maternelle Assolant depuis cinq ans, piloté en Creuse par la fondation Jacques Chirac. La directrice, par ailleurs maîtresse de Lorenzo, estime que cela apporte beaucoup à tout le monde : "Il y a plus de tolérance et de respect. A la fin, les enfants ne se rendent plus compte qu'il y a un enfant en situation de handicap, ça devient la normalité."

Le but de l'UEMA est d'intégrer progressivement les enfants dans les classes ordinaires. Pour le moment, Lorenzo passe 1h et demie par jour avec la maîtresse Céline : "En fonction de son attention et de ce qu'il est capable de faire, ce temps avec les autres copains pourra se rallonger." Des copains avec qui Lorenzo partage déjà tous les déjeuners et toutes les récréations.

Encore un grand chemin à parcourir pour une éducation inclusive

Le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements scolaires a quasiment triplé en quinze ans. Ils n'étaient que 118.000 en 2006 en France. Reste que la situation est encore insatisfaisante pour Jean-Louis Garcia, le président de l'Apajh (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés). Certes, le nombre d’enfants en situation de handicap accueillis en classe ordinaire est en augmentation en France, mais il reste en-deçà de celui de beaucoup de pays européens.

L’offre de scolarisation s’étoffe, avec le développement des dispositifs ULIS, avec l’externalisation des unités d’enseignement, la création d’unités d’enseignement maternelle ou élémentaire autisme, avec l’émergence de dispositifs innovants… mais les possibilités d’accueil restent très insuffisantes et le taux de scolarisation diminue fortement avec l’âge croissant des enfants.

