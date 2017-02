A Guéret, la licence pro "Domotique et Santé" présente ses projets tutorés

La formation existe depuis 2009, cette année la promotion compte 22 étudiants venus de toute la France. Ce jeudi, à Guéret, ils ont présenté leurs projets, ayant pour but de trouver des solutions innovantes pour les personnes en perte d'autonomie.

La licence professionnelle "Domotique et Santé", qui dépend de l'Université de Limoges, a été lancé il y a huit ans en Creuse, au Centre de Ressources Domotique à Guéret. En moyenne, une vingtaine d'étudiants, venus de la France entière, sont inscrits chaque année. Depuis le mois de septembre, ils planchent sur des projets tutorés, des sujets proposés par des Ehpads (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), des hôpitaux, des mutuelles....

Cette année, les 22 étudiants répartis en groupe de travail ont présenté 7 projets allant des méthodes d'aménagement de l'environnement des personnes autistes, aux équipements de guidage lumineux pour le confort, le bien-être et la sécurité en passant par l'aroma-musico-chromo-luminothérapie....

Une formation rare en France

Chaque année, entre 80 et 100 candidatures sont envoyées à Guéret. "On s'éloigne vachement du caractère scolaire, y'en a pas 36.. c'est la seule comme ça en France" explique Antonin Gall, étudiant originaire de Bretagne, "et c'est la seule aussi qui propose des stages à l'étranger, ce qui n'est pas négligeable." Avec deux de ses camarades, Chloé Nuzzo et Clency Chappaz, il a imaginé un objet "nomade" pour permettre à la personne de retrouver du bien-être à la maison en se basant sur la musique, l'odeur, la couleur et la lumière.

Le projet de trois étudiants en licence pro "Domotique et Santé" - Produit @CALMe - Chloé Nuzzo, Antonin Gall, Clency Chappaz

On mène des projets de terra, mais on va suffisamment loin dans l'innovation pour être visible au niveau international - Laurent Billonnet, responsable de la Licence pro

Une fois passée la soutenance de leurs projets, les étudiants vont avoir droit à une semaine de vacances avant d'enchaîner avec quatre mois de stage. Environ la moitié de la promotion part à l'étranger : Québec, Italie, Sibérie, Irlande du Nord, Espagne, "et ça ne les empêche pas quand ils ne pas très loin du Luxembourg, d'aller présenter leurs travaux à Luxexpo, une conférence internationale en anglais qui regroupe entre 800 et 1.200 participants" rajoute le responsable de la formation Laurent Billonnet.

Pour donner vie aux projets, il y a ensuite l'incubateur de l'Université de Limoges. D'autres s'inscriront peut être en Master Autom'Hom-e, douze étudiants arrivent en septembre à Guéret, dont trois Russes et deux Kazakhes.