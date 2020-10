Guéret : le lycée Jean Favard recrute des surveillants

Le lycée Jean Favard va bien rouvrir ses portes ce jeudi. Après la découverte d'un cas positif et d'une vingtaine de cas contacts parmi les surveillants, l'établissement guérétois a dû fermer pendant deux jours. Aujourd'hui il cherche encore à recruter des assistants d'éducation.

Recrutement de surveillants

Pour la fin de la semaine, le lycée a réussi à recruter assez de personnel pour rouvrir ses portes mais le lycée cherche encore des candidats au poste d'assistant d'éducation (surveillant). Pour postuler, il faut être titulaire du baccalauréat ou avoir un diplôme de niveau 4 et avoir plus de 20 ans. Il suffit d'envoyer un CV et une lettre de motivation à l'adresse suivant : cabinet.ia23@ac-limoges.fr