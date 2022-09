Guéret : les écoliers ne pourront pas apprendre à nager dès ce mois de septembre

Les petits Guérétois sont toujours privés de piscine municipale, fermée depuis octobre 2020 pour cause de péril imminent. Et elle n'est pas prête de rouvrir puisque la municipalité a abandonné l'idée de faire des travaux, beaucoup trop chers. Il faut pourtant que les enfants de la commune apprennent à nager. Pour cela, la mairie a investi dans l'achat de trois bassins mobiles. Ils ont bien été livrés, et ils seront installés à Cher-du-Prat, sur un des terrains de pétanque extérieur (parce qu'il y a un accès direct aux vestiaires et douches).

Le problème aujourd'hui, c'est le remplissage ! A cause de la sécheresse, un arrêté de la préfecture de la Creuse interdit tout remplissage de piscine, qu'elle soit publique ou privée. Donc la maire de Guéret, Marie-Françoise Fournier attend "le feu vert de la préfecture. Et elle ne le donnera que s'il y a des pluies suffisantes pour remplir nos nappes phréatiques. On n'aura pas de dérogation, et on ne la demandera pas parce qu'on ne peut pas demander aux ménages de faire des efforts et nous remplir un bassin".

Pas d'autorisation pour l'instant, et même si elle arrivait ces prochains jours, ce serait trop tard pour répondre au calendrier fixé. Les premiers écoliers à bénéficier de cours de natation dans ces bassins sont ceux du Cercle Cerclier. Ils auraient dû commencer à nager mi-septembre, or il faut deux semaines après remplissage pour que l'eau soit à bonne température ! Trop tard donc. L'édile espère que le beau temps actuel perdure pour décaler les cours en octobre. Sinon, ils seront reportés à la fin de l'année scolaire, en même temps que les cours prévus pour les élèves de Langevin et Jean-Massé.

Les élèves de l'école Prévert continueront comme l'an dernier à aller à la piscine à La Souterraine (choix de l'école).

Ecoutez l'interview de Marie-Françoise Fournier, la maire de Guéret, ici Copier