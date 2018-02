Les parents d'élèves de la maternelle Paul Langevin de Guéret vont-ils pouvoir sauver la quatrième classe de l'école ? Elle doit être supprimée à la rentrée. Les parents occupent leur école depuis la semaine dernière. Ils ont rendez-vous mardi avec l'inspection académique pour plaider leur cause.

Maryline Clédière est assise sur une chaise d'enfant dans le préau, au milieu des ballons et des cerceaux. Son fils Léon vient de sortir de classe : "Tu sais pourquoi maman est à l'école ?", lui demande-t-elle.

On ne veut surtout pas perturber les enfants"

Trois ou quatre parents se relaient chaque jour depuis presque une semaine pour occuper l'école Maternelle Paul Langevin, de Guéret. Une occupation discrète, dans un coin du préau : "On ne veut surtout pas perturber les enfants, qui déjà se demandent pourquoi les parents sont là pendant la classe".

Quatrième journée d'occupation

Les parents d'élèves protestent contre la nouvelle carte scolaire : elle prévoit 11 fermetures de classes dans le département. La quatrième classe de la maternelle en fait partie.

Pour sauver la 4e classe de leur #école, les parents de la maternelle Paul Langevin de #Guéret en #Creuse tentent de recruter des élèves pour la rentrée prochaine ! ► https://t.co/60cM5As7GHpic.twitter.com/O0ohSi86O8 — France Bleu Creuse (@FBCreuse) February 4, 2018

Les parents ont déjà rencontré le maire, qui les a assurés de son soutien. Mais le rendez-vous crucial a lieu ce mardi avec le DASEN, l'acronyme du directeur académique des services de l'éducation nationale. Lui seul a le pouvoir d'annuler la fermeture d'une classe.

Une bataille de chiffres

Pour sauver la classe, les parents ont construit tout un argumentaire, fondé sur les chiffres. Selon eux, l'inspection académique a fait une erreur dans le nombre d'enfants comptabilisés pour la rentrée prochaine.

L'inspection académique prend en compte les 30 départs d'enfants vers le CP, mais seulement 3 arrivées de très petites sections et petite sections"

Ils passeraient de 89 cette année à 59 l'an prochain, selon les chiffres officiels. Le directeur académique table sur l'arrivée de seulement 3 enfants en très petite et petite section. Les parents sont persuadés qu'ils seront beaucoup plus.

Des formulaires pour recruter des élèves

Ils ont lancé un appel pour savoir qui, à Guéret, a un enfant à inscrire à la maternelle à la rentrée prochaine. "On a sondé les nounous, qui gardent des enfants de moins de deux ans, et on a demandé aux parents de fratries dont un enfant est déjà à l'école", explique Maryline Clédière.

On a déjà reçu une quinzaine de propositions d'inscriptions"

Les parents espèrent en avoir assez pour justifier le maintien de la quatrième classe de l'école. Mais ce sera très compliqué : le directeur académique des services a déjà montré sa fermeté envers d'autres parents qui occupaient leur école.

Une suppression de classe logique ?

Et la maternelle Paul Langevin, en passant de 4 à 3 classes, pourrait toujours répartir quatre niveaux de maternelle sur les trois classes. Ce n'est pas le cas d'autres maternelles de Guéret, par exemple le groupe scolaire Jean Macé, qui ne dispose déjà que de 3 classes.

Les parents ont lancé une pétition, qui avait obtenu 400 signatures environ en fin de semaine. Leur espoir, c'est que l'inspection d'académie reconnaisse avoir sous-estimé le nombre d'élèves qui s'inscriront à la rentrée prochaine.

Le directeur académique ne ferme pas la porte à des ajustements de la carte scolaire, mais ceux-ci se feront probablement en juin et non pas tout de suite.