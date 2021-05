Nouvelle mobilisation pour l'éducation nationale en Creuse ce matin à Guéret. L'intersyndicale des enseignants et la fédération des parents d'élèves appelaient au rassemblement devant la mairie.

Guéret : parents d'élèves et syndicats enseignants continuent de demander plus de moyen pour leurs écoles

Plusieurs semaines après les grands rassemblements contre la carte scolaire 2021, en février et mars 2020, les parents d'élèves et les enseignants creusois se mobilisent à nouveau à Guéret. Une vingtaine d'élus municipaux et syndicaux se sont réunis en milieu de matinée devant la mairie de Guéret.

Depuis le mois de mars, les négociations n'ont pas avancé entre l'inspection d'académie et les opposants au projet de carte scolaire 2021 pour la Creuse. Dernière avancée en date pour les syndicats, le sauvetage de deux classes menacées de fermeture, à Saint-Alpinien et Aubusson. Huit classes doivent toujours fermer à la rentrée prochaine.

Le prochain CDEN (Conseil Départemental de l'Education Nationale) doit se tenir le 27 mai. Les syndicats (Snu-Ipp, FO et CGT) comptent bien remettre leurs revendications sur la table à ce moment-là : ils demandent l'annulation des fermetures prévues, et plus de moyens pour les huit unités RASED (Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté) de la Creuse.

Pour continuer de mettre la pression sur l'académie de Limoges, l'intersyndicale appelle à un rassemblement le 29 mai prochain, à la Celle-Dunoise.