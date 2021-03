Le 25 février dernier, l'inspection d'académie de la Creuse annonçait vouloir fermer 10 classes dans le département à la rentrée 2021. Proposition rejetée en bloc par les syndicats. Qui appelaient à un rassemblement de matin devant l'inspection. Rassemblement suivi par plus de 100 personnes.

Guéret : plus d'une centaine de parents d'élèves et d'enseignants réunis devant l'inspection d'académie

Ils étaient plus d'une centaine à avoir fait le déplacement de toute la Creuse.

"Ecole fermée = village mort," pouvait-on lire ce matin sur l'une des pancartes brandies devant l'inspection d'académie. Enseignants, parents d'élèves, enfants, ils sont venus faire bloc pour contester les fermetures envisagées de classes dans le département.

Certaines écoles, classées REP (Réseau d'éducation prioritaire) craignent que les conditions d'enseignement des élèves ne se dégradent drastiquement.

10 écoles sont concernées pour l'instant. REP ou pas, dans ces villages, on n'imagine pas faire classe à des classes de 25 ou 30 élèves, là où il n'y en avait que 12 ou 17 par classe jusqu'à présent. "Aujourd'hui on a une classe où on a 5 enfants en très très grande difficulté, avec des accompagnants dans la classe, constate Christine Saladin, élue au conseil municipal de Saint-Dizier Masbaraud, où l'école doit perdre un poste. Matériellement c'est irréalisable."

L'inspection d'académie doit faire une nouvelle proposition aux syndicats enseignants ce mardi.