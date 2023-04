Guéret : une lycéenne remporte une bourse de 11 000 euros pour poursuivre ses études d'ingénieure

Une élève du lycée Jean-Favard à Guéret est lauréate de la bourse de l'Ascension sociale, Anny et Henri Marchetta . Une aide financière pour les élèves méritants, issus d'un milieu défavorisé et qui souhaitent se tourner vers des études en lien avec l'ingénierie. Chaque année, 28 lauréats sont sélectionnés partout en France dans les lycées partenaires.

L'heureuse élue creusoise cette année est Lana Peiffer, une élève en terminale STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable). Cette élève rêve depuis ses douze ans de devenir ingénieure, plus précisément "ingénieure mécatronique".

A cause des difficultés financières de la famille, elle n'était pas sûre de pouvoir y arriver un jour. "Ma mère est professeure. Elle nous élève seule, moi et mes frères et sœurs, et nous habitons chez mes grands-parents. Je culpabilisais de faire payer à ma mère cinq années d'études supplémentaires. Mais maintenant, c'est beaucoup plus simple" sourit cette jeune femme de 18 ans. Cette bourse de 11 000 euros va donc l'aider à financer ses études supérieures.

"Aujourd'hui, je sais que je peux le faire"

Pour elle, l'aide financière est importante, mais l'obtention de cette bourse représente bien plus. "C'est vraiment symbolique à mes yeux. Ça veut dire "ton futur est atteignable". Je pensais que je n'étais pas assez importante pour ça et aujourd'hui, je sais que je peux le faire. Ca me rassure énormément."

En septembre prochain, Lana aimerait intégrer une classe préparatoire, pour ensuite étudier à l' École nationale d'Arts et Métiers à Paris.