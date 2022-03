Guerre en Ukraine : "C'est très important d'échanger" avec nos enfants, pour la psychologue Joanna Meirieux

La guerre en Ukraine arrive "dans un contexte bien particulier, puisqu'on est encore bien pris dans la crise sanitaire, précise Joanna Meirieux. On vient d'expliquer pas mal de choses à nos enfants, bien plus qu'ils ne peuvent en encaisser pour la plupart." Mais pas question pour autant de passer le sujet de la guerre en Ukraine sous le tapis. "C'est très important de leur laisser un espace où ils vont pouvoir poser leurs questions."

Des questions qui ne sont pas toujours formulées clairement. L'exposition à des images violentes, sur les réseaux sociaux ou à la télévision, peut très vite traumatiser les plus jeunes, même de loin. "Même aux informations, pas besoin d'être sur les réseaux, quand on est pas forcément dans la même pièce que la télé, et qu'on entend des bombardements et des sirènes, pour des enfants c'est effrayant."

Rester vigilant

Alors il faut rester vigilant. "On fait bien attention au moment où il faut effectivement leur expliquer les choses, ou alors aux symptômes qu'ils pourraient mettre en avant, troubles du sommeil ou anxiété. C'est des choses qu'on commence déjà à voir, et qu'on avait déjà vu pour le covid-19, ces deux situations viennent se superposer, et les symptômes arrivent beaucoup plus facilement que s'il y avait cette guerre en Ukraine dans un autre contexte."