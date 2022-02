La guerre en Ukraine abordée en cours au lycée Villa Pia de Bayonne

Depuis jeudi, et l'invasion de l'Ukraine par les forces Russes, le sujet est au cœur de l'actualité. Ce lundi, les élèves rentrent en classe et forcément il est sur toutes les lèvres. Le sujet a notamment pu être abordé en cours de géopolitique.

La guerre en Ukraine abordée aussi à l'école. En effet, depuis jeudi dernier, l'invasion russe et la guerre en Ukraine sont au cœur de l'actualité. Ce lundi, les élèves de la zone A dont fait partie le Pays basque ont fait leur rentrée après deux semaines de vacances de février, et forcément des questions se posent. Les lycéens de Villa Pia à Bayonne ont pu par exemple échanger en cours ce lundi avec leur professeur d'histoire géographie, géopolitique et sciences politiques.

"Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'il s'est passé en Ukraine depuis jeudi?" lance en introduction de son cours Marie Le Bloas Mendiboure. Quelques mains se lèvent, un élève demande "vous pourriez nous résumer ce qu'il s'est passé ?". La professeur avait préparé une diapositive, leur présente le contexte historique, avant de revenir au présent pour leur détailler ce qu'il s'est passé depuis jeudi. Un cours finalement entièrement consacré à la crise en Ukraine.

Les élèves ont posé de nombreuses questions lors de ce cours consacré finalement entièrement à la guerre en Ukraine © Radio France - Anthony Michel

Les échangent reprennent en fin de cours, les lycéens ont globalement suivi au moins en partie ce qu'il s'est passé, certains ont même des questions, ce n'est pas forcément toujours le cas a remarqué Marie Le Bloas après avoir lancé le sujet à plusieurs reprises sur la journée : "ça dépend des classes et ça dépend vraiment des élèves. On va avoir des élèves qui sont très férus d'actualité et de géopolitique, donc qui vont être très demandeurs d'explications et d'autres qui ne se sentent pas, voire peu concernés, donc avec qui on passe assez vite sur le sujet". Une question pas forcément évidente à aborder en classe, alors que le sujet évolue en continue, mais l'exercice est important parce qu'il permet de faire aussi de l'éducation aux médias selon l'enseignante. "La difficulté, c'est d'essayer de leur inculquer les réflexes d'information, de s'informer via des médias qui soient fiables et de ne pas partir sur des spéculations sur des sujets pour lesquels on n'a pas les tenants et les aboutissants".