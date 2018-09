Ce vendredi le village de Guiche a inauguré l'extension de 280 mètres carrés de son école publique. Aujourd'hui, elle abrite la maternelle et ses nouveaux aménagements : coin informatique, salle évolutive, dortoir et sanitaires adaptés...Un nouvel environnement moderne pour accueillir les 22 élèves.

Fini les salles mal insonorisées et mal isolées. En deux ans de travaux, la maternelle du village de Guiche a été déplacée, transformée, rénovée et modernisée pour aboutir à un espace de 280 mètres carrés. Depuis septembre, les 22 élèves de petite et moyenne sections profitent de la nouvelle disposition de leur lieu de vie scolaire.

La disposition de la salle de classe a été optimisée afin que les enfants puissent naviguer d'espace en espace © Radio France - Jennifer Biabatantou

L'inauguration du bâtiment a eu lieu ce vendredi en présence du maire, du président du Conseil Départemental et des parents d'élèves. Auparavant, situé à l'emplacement de l'ancienne cantine, ce nouvel espace dédié aux enfant de 2 à 5 ans est aujourd'hui dans le préau réaménagé. Un coin informatique, une classe plus grande, une salle de sport, un dortoir et des sanitaires adaptés aux enfants ont été crées.

Des travaux pour l'avenir

Dans ce contexte où la rentrée 2018 a été marquée par des fermetures de classe, la dénonciation de classes surchargées, des postes d'enseignants supprimés : un demi-poste au RPI de Saint-Martin-d'Arberoue et Saint-Esteben, pareil à Espelette et un enseignant en moins à Arbonne, ces travaux dans la maternelle de Guiche sont un signe de bonne santé du village. Pour le maire, Yves Bussiron il était aussi nécessaire de réaliser ce projet au vu de l'augmentation de la population de la commune.

"La population est en train de passer autour des 1000 habitants et quand la population augmente le nombre d'enfant aussi. C'est pour ça qu'on a aménagé dans ce groupe scolaire." Copier

La salle évolutive qui est aussi considérée comme une salle de sport. Les élèves n'ont plus qu'à traverser le couloir pour avoir éducation sportive. © Radio France - Jennifer Biabatantou

Le résultat a fait l'unanimité auprès des parents et des élèves. Pour Sandrine, ces travaux "étaient nécessaires. Avant, c'était trop petit et trop ancien!". Des remarques approuvées par Catherine Caillaba, la professeure des écoles se réjouit de la nouvelle configuration de son lieu de travail : "on peut se déplacer, on peut expérimenter et jouer. _ Il faut savoir qu'à cet âge-là, un enfant c'es remuant, on ne peut pas le laisser assis très longtemps. Ils ont besoin d'espace pour vivre leur apprentissage_."

Au total, le coût de l'extension de l'école maternelle aura coûté près de 800 000 euros. Ce projet a été financé par la commune, l'Etat, le Conseil Départemental et le DETR.