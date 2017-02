A Haguenau, les voitures mal garées devant les écoles dans le viseur des associations de parents

A Haguenau, dans le Bas-Rhin, les associations de parents se mobilisent pour faire la chasse aux voitures mal garées devant les écoles. L'APEPA et la FCPE ont organisé une distribution de tracts, ce mercredi, pour sensibiliser les parents qui viennent chercher leurs enfants.

Cindy Jung-Hentz, responsable de l'association de parents l'APEPA à Haguenau a enfilé un gilet jaune fluo ce mercredi, à la sortie des écoles rue des Roses. Dans la main, elle tiens plusieurs dizaines de tracts pour informer les parents, surtout ceux qui se garent n'importe comment lorsqu'ils viennent récupérer leurs enfants. Les voitures se garent en double file, devant l'arrêt de bus, à cheval sur le trottoir, dans tous les endroits possibles mais sans penser au danger pour les enfants qui rentrent chez eux à ce moment-là. Un enfant a failli être renversé il y a quelques mois, c'est pour cette raison que les associations de parents se sont mobilisées.

Le gilet jaune est assez dissuasif, surtout que la police municipale est là pour encadrer la distribution de tract. Les parents qui seraient tentés de se garer au mauvais endroit, continuent leur route. "Au moins aujourd'hui, raconte Cindy Jung-Hentz, nos enfants ont pu sortir en toute sécurité". La responsable de l'APEPA a elle même ses enfants scolarisés ici et elle vient toujours les amener et les chercher : "Je ne laisserai pas mes enfants partir de l'école sans être accompagné, ce n'est pas possible, c'est vraiment dangereux".

La rue des roses interdite à la circulation temporairement

Pourtant l'aménagement autour des écoles de la rue des roses a été revu par la mairie. Désormais la rue des roses est interdite à la circulation aux heures d'entrées et de sorties d'écoles. Une borne rétractable a été installée pour empêcher les voitures de passer mais le problème s'est déplacé un peu plus loin. Christelle Legrand est responsable de l'association de parents FCPE à Haguenau, elle explique "puisqu'on a mis cette rue en interdiction de circulation temporaire, le problème s'est déplacé un peu plus loin sur le parvis de l'école, dans la grande rue. Il y a donc des stationnements sauvages de parents qui viennent déposer leurs enfants qui restent là le temps que leur enfant entre dans l'école".

Des parkings à moins de 200 mètres

Mais des solutions pour se garer existent selon l'adjoint au maire chargé de la sécurité et de l'enfance Pierre Fenninger : "Sur le secteur, il y a des solutions, à moins de 100 mètres nous avons un silo de stationnement où la première heure est gratuite et permet de déposer son enfant et de venir l'attendre mais il y a également à moins de 200 mètres, un stationnement payant à un endroit où il y a toujours de la place si l'on veut venir chercher ses enfants".

Selon Cindy Jung-Hentz "il faut compter sur le bon sens de tous les parents de l'école, se dire que c'est pour mes enfants, pour les copains de mes enfants". Si cela ne suffisait pas, il reste la sanction, se garer en double file ou sur la place de bus à côté du parvis de l'école est considéré comme un stationnement "très gênant", l'amende est de 135 euros.

Les deux associations de parents d'élèves ont prévu de distribuer des tracts la semaine prochaine. D'autres actions de sensibilisation sont prévues au mois d'avril.