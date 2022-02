Haguenau : un parcours "cyberdéfense" proposé au lycée technologique à partir de la rentrée prochaine

C'est une première en France : un parcours "cyberdéfense" va être proposé aux étudiants volontaires de la filière STI2D du lycée Heinrich Nessel de Haguenau (Bas-Rhin). La rectrice de l'académie de Strasbourg Elisabeth Laporte et le général de division Germain Barrau ont signé une lettre d'intention samedi 26 février qui entérine la création de la spécialité pour la rentrée prochaine.

Des besoins très importants dans l'armée

"Nous, dans l'armée, on domestique ce monde cyber, de façon à pouvoir l'utiliser pour combattre un adversaire et s'en protéger. L'idée pour ces jeunes c'est de toucher du doigt ces filières très importantes du renseignement et des technologies, pour éventuellement pouvoir les rejoindre plus tard", explique le général Barrau.

La rectrice de l'académie de Strasbourg l'a reconnu : c’est un drôle de hasard si ce partenariat avec l’armée est signé quelques jours seulement après l’attaque de l’Ukraine par la Russie. Mais cela fait plusieurs années que les besoins d'experts en cyber défense sont énormes. "C'est un domaine qui grossit et le besoin d'hommes ne fait qu'augmenter, car ces militaires sont présents sur tous les théâtres d'opération", éclaire le sergent Mathieu, conseiller en recrutement au Cirfa de Strasbourg.

Le recrutement est concurrentiel

Concrètement, les élèves concernés seront progressivement initiés à l'armée et au renseignement par le 54ème régiment de transmissions d'Oberhoffen. Avec une spécialisation et des mise en pratique à partir des classes de première et surtout de terminale selon André Byrgel, qui chapeaute cette formation. "Il y aura des compléments sur l'analyse du signal, les détections de fréquence et décodage de fréquences qui sont brouillées".

L’idée pour l’armée c'est aussi d'attirer ces jeunes aux compétences très prisées sur le marché de l'emploi. "C'est un secteur concurrentiel, donc si on s'y prend plus tôt, on a plus de chance d'initier et de fidéliser ces jeunes", explique le capitaine Marie-Ange, de la direction des ressources humaines du commandement du renseignement des forces terrestres.

Ce parcours favorisera notamment l’entrée post-bac à l’école nationale des sous-officiers d’active, pour poursuivre vers les spécialités du renseignement. "L'idée, c'est aussi de réduire le nombre "d'erreurs de casting"", renchérit le sergent Mathieu. Si le dispositif fonctionne, de nouvelles spécialisations pourraient rapidement voir le jour dans d'autres lycées ailleurs en France.