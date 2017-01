Handball: les Experts ont trouvé des supporters dans l'Allier

Depuis le début du championnat du monde, le Comité Départemental de l'Allier de handball organise des rassemblements de classes du département pour faire la promotion de cette discipline. C'est aussi un projet pédagogique mis en place avec les écoles.

Ils sont tous supporters des Experts et sont persuadés de leur victoire ce dimanche soir en finale. Mais si l'équipe de France multiplie les titres depuis une vingtaine d'années, le handball a toujours du mal a décoller en France. Il reste avant tout un sport pratiqué en milieu scolaire plus qu'en club. C'est pour cela que l'Inspection Académique, le Comité Départemental de handball et les clubs de l'Allier ont lancé cette opération, pour susciter des vocations au delà de la traditionnelle UNSS.

Depuis le début du championnat du monde, des regroupements ont eu lieu à Moulins, Montluçon et Vichy. Des mini tournois d'une journée pour des élèves de CM1, CM2 et 6eme, plus de 1500 au total. La plupart d'entre eux découvraient le hand. Le dernier rassemblement en date s'est déroulé jeudi et vendredi au CREPS de Vichy.

Un pays par école

Sur le terrain des équipes de cinq joueurs et plusieurs remplaçants. Ils avaient tous un dossard réalisé en classe, aux couleurs des pays qu'ils représentaient, tous les pays présents lors de ce Mondial. Les "argentins" avaient même peint de grandes bandes bleues sur des tee-shirts blancs, comme les vrais maillots. Car cette opération n'est pas que sportive, elle est aussi pédagogique. Chaque classe défendait un pays, étudié auparavant en cours (culture, géographie, personnalités, etc...).

Même si le championnat du monde se termine et que les feux de l'actualité vont retomber, victoire des Experts ou pas, l'opération va se prolonger dans l'Allier. Huit autres regroupements auront lieu en mai et juin à Saint-Germain des Fossés, Saint-Pourçain sur Sioule, Commentry, Cosne d'Allier, Désertines, Gannat, Marcillat plus une commune du nord du département).

Le précédent championnat du monde en France date de 2001. Si le prochain a encore lieu dans 16 ans, les petits bourbonnais auront alors entre 24 et 26 ans, la relève des Experts est peut être là.