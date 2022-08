Handicap à l'école : Défenseure des Droits dénonce le manque d'accompagnants pour la rentrée

En raison d'un "manque de personnel", et "de problèmes budgétaires", il va manquer d'AESH pour accompagner les enfants en situation de handicap dans les établissements scolaire, dénonce la Défenseure des Droits, Claire Hédon, dans un rapport publié ce lundi.

La Défenseure des Droits, Claire Hédon, appelle dans un rapport publié ce lundi à mieux adapter l'école aux besoins des élèves en situation de handicap, alors que la rentrée scolaire a lieu cette semaine. Ce lundi sur France Inter, Claire Hédon indique que "les réclamations continuent à augmenter" de la part de parents concernés, même "s'il n'y a pas de doutes, il y a plus d'enfants [handicapés] scolarisés".

La Défenseure des Droits indique que les réclamations continuent à augmenter notamment concernant le manque d'AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, "par manque de personnel et à cause de problèmes budgétaires", relève Claire Hédon. Les réclamations sont également nombreuses à propos du temps périscolaire, où la prise en charge à la cantine et tout le temps passé à l'école en dehors des cours est très compliqué pour les élèves handicapés.

"Ce qui me frappe dans tout ça c'est qu'on ne fait pas primer le droit de l'enfant : le droit à la scolarisation et l'intérêt supérieur de l'enfant", dénonce la Défenseure des Droits. Elle se demande ainsi si les décisions qui sont prises en lien avec le quotidien de ces enfants passé à l'école ne le sont pas "pour des questions de planning, de budget, d'organisation".

Claire Hédon dénonce encore le fait que trop souvent ces élèves doivent rester à la maison. "Le droit à la scolarisation n'est pas respecté et il y a des enfants qui jeudi matin n'iront pas à l'école parce qu'ils n'auront pas d'AESH pour les accompagner". Selon elle, "tous les niveaux sont touchés", de l'école maternelle jusqu'au lycée, avec une difficulté particulière "sur le primaire". Après, "c'est plutôt l'aménagement des examens" qui la préoccupe.