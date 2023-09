Handicap : plus de 230 enfants en attente d'une place en IME dans la Loire

La situation n'est pas nouvelle, ni particulière à la Loire. En revanche, elle prend des proportions importantes. C'est le premier syndicat des enseignants qui tire la sonnette d'alarme. Selon le SNUipp , en juin, 237 enfants ayant une notification de la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) pour suivre une scolarité adaptée à leur handicap dans un IME, n'avaient pas de place en institut médico-éducatif.

"L'Éducation nationale bricole des solutions"

"Ces élèves n'ont pas de place en IME qui sont des instituts gérés par le ministère de la Santé, et donc l'Agence régionale de santé", explique Yves Bornard. "L'État ne respecte pas les droits de l'enfant et de la famille", poursuit le co-secrétaire de la FSU-SNUipp dans la Loire. "Le ministère de la Santé renvoie la balle et l'Éducation nationale bricole pour trouver des solutions, en passant par des partenariats avec des associations, une inclusion dans une école avec un accompagnement renforcé une demi-journée par-ci par-là, un temps dans une institution spécialisée et un temps dans les familles parce qu'on ne peut pas faire autrement", détaille l'enseignant.

La FSU-SNUipp se souvient avoir recensé environ 120 élèves dans une situation analogue en 2019. "C'est en train de grossir à vue d'œil et ce ne sont pas les quelques places promises par l'ARS dans le nouveau schéma régional de santé qui va inverser la tendance. Ce ne sera une solution que pour 5% tout au plus des enfants ayant besoin d’une prise en charge", déplore Yves Bornard.

En France, en 2021, environ 10.000 enfants attendaient d'être admis en IME, soit 20% de plus que l'année précédente.

Des moyens supplémentaires d’ici 2027 promis lors de la conférence nationale du handicap

Les files d’attente pour intégrer un IME se sont allongées partout en France ces dernières années, notamment à cause du maintien d’adultes dans des structures pour enfants, comme l’expose le ministère des Solidarités dans sa réponse à un sénateur auvergnat cet été .

Il reprend ensuite une série de mesures que la Conférence nationale du handicap avait annoncées au printemps, « dans une logique de parcours encore plus que de places » en promettant « des moyens importants » et « une montée en charge » entre 2024 et 2027 : « enseignants spécialisés, enseignants référents handicap et accessibilité pédagogique dans chaque établissement, fonds matériel pédagogique, plan de formation dès la rentrée 2024 pour former les équipes pédagogiques, déploiement d'équipes mobiles médico-sociales et des projet pilotes pour permettre l'intégration d’IME dans les murs de l'école d'ici 2027 ».