Handicap : une seule AESH pour sept lycéens, dans la même classe

Une nouvelle fois, les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, tirent la sonnette d'alarme. Ils étaient une vingtaine à se rassembler devant la préfecture à l'heure du déjeuner car "chaque rentrée qui se succède est pire que la précédente" estime Laurent Baussier, secrétaire départemental du SNFOLC de l'Eure. "Les AESH sont en situation de détresse" dit-il, malgré l'augmentation salariale, absorbée par l'inflation. Selon le syndicaliste, le nombre d'élèves par AESH serait en augmentation, "les élèves sont en souffrance, les AESH sont en souffrance, même les parents ne sont pas satisfaits de la situation".

Valérie Frémont s'estime chanceuse. Elle accompagne quatre élèves dans la même école de Val-de-Reuil. Une chance que n'a pas Virginie Boyer, AESH au lycée Modeste-Leroy d'Évreux*. "Je suis sept élèves dans une classe de pro. Évidemment c'est compliqué" admet-elle et le reconnaît : "Je ne peux pas. J'essaie de faire le mieux possible. Hier, une de mes collègues est venue en renfort. Même à deux, ce n'est pas possible. Et si on met sept AESH dans la même classe, ce n'est pas possible non plus"* dit celle qui accompagne ces élèves trente heures par semaine. D'autant que la situation peut aussi être compliquée pour le professeur lors de son cours. "Si je bouge à l'intérieur de la classe, c'est tout de même un adulte qui bouge en plus du professeur. Ce n'est pas gérable pour le professeur et ce n'est pas le but. M'interpeller en pleine classe, ce n'est pas possible non plus. Donc c'est à moi de surveiller, de voir. Mais je ne peux pas surveiller et voir en même temps s'ils ont vraiment besoin de moi à ce moment là. Donc je vais rater des moments et s'il faut que j'écrive pour l'un, ça va être au détriment d'un autre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable" regrette Virginie Boyer, toujours motivée, malgré tout.

Une école vraiment inclusive ?

Virginie Boyer s'étonne du fait que sept élèves en situation de handicap aient choisi la même orientation : "Les mettre tous dans la même classe, ce n'est vraiment pas normal. A-t-on vraiment pris en compte leurs vœux" lance-t-elle. Une interrogation partagée par Emmanuelle Duval-Leseigneur, AESH à Vernon et représentante FSU-SNUipp 27 : "À un moment, on se demande où est l'inclusion. Si on commence à faire des classes avec des enfants handicapés, on se demande comment c'est possible d'imposer ça à la fois aux élèves et à la collègue".

"Le ministère fait de la publicité pour l'école inclusive, mais l'école inclusive ne fonctionne pas" peste Laurent Baussier qui réclame des moyens pour pérenniser l'accueil des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires.