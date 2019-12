Harcèlement à l'école : deux collégiennes de Saint-Lô témoignent

Anais et Mathilde, 14 ans, racontent les insultes et les coups qu'elles ont subi , pour sensibiliser leurs camarades aux situations de harcèlement

Saint-Lô, France

Elles veulent casser "un tabou", "montrer la réalité en face" et "apporter de l'information et de l'aide à ceux qui sont victimes ou témoins de harcèlement pour que cela diminue". Durant une heure, ce lundi, Anaïs et Mathilde, deux collégiennes de 14 ans ont présenté à leurs camarades du collège interparoissial de Saint-Lô ce que pouvait être le harcèlement, ces violences répétées verbales, physiques ou psychologiques.

Elles ont témoigné de leur propre vécu et de cet engrenage infernal dont elles ont souffert à la fin de l'école primaire et au début du collège.

Ce groupe (d'élèves) a commencé à m'insulter, se moquer de moi devant tout le monde. "Tu pues, t'es moche, t'es grosse". Un jour, par exemple, on m'a dit que je ressemblais à une poubelle et que je devais aller me pendre. Ca a continué pendant plusieurs mois, on me poussait dans les escaliers, on m'a frappé. Parfois, je revenais avec des bleus sur le corps. Anaïs, 14 ans

Elles ont raconté les moqueries, les insultes, les bousculades, les coups, l'isolement, l'emprise psychologique et toutes les conséquences très graves que cela a entraîné pour elles, l'anorexie, les mutilations, jusqu'à la tentative de suicide.

Je n'arrivais pas à en parler à mes parents, j'avais honte. Je me suis mutilée pour essayer de transformer ma douleur psychique en douleur physique. Mais vu que ça continuait tous les jours tous les jours, que c'était répétitif, ça me faisait plus grand chose et j'ai alors tenté de me suicider. On me répétait que je ne méritais pas de vivre, j'y croyais à force. Maintenant, je me rends compte que j'aurais dû en parler et je regrette beaucoup. Mathilde, 14 ans.

Les deux jeunes filles espèrent que leur témoignage va briser le silence et qu'il aura plus d'impact que n'importe quelle campagne de communication.