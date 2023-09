Harcèlement : "Mes enfants suivent des cours d'empathie", raconte Agathe Lemaître après le suicide de sa sœur

Le gouvernement s'attaque au problème du harcèlement scolaire. Élisabeth Borne et plusieurs ministres ont présenté ce mercredi le plan interministériel pour lutter contre ce fléau qui touche un élève sur dix en France et qui peut pousser les victimes jusqu'au suicide, comme la jeune Lindsay en juin ou Nicolas début septembre . C'est aussi le cas de Diane, une toulousaine qui s'est suicidée en 2016. Sa sœur Agathe Lemaitre était notre invitée sur France Bleu Occitanie.

France Bleu Occitanie : votre livre, paru en mars aux éditions HarperCollins, s'intitule "Le livre de Liane". C'est un roman inspiré de l'histoire de votre sœur Diane, qui s'est suicidée en 2016. Elle avait 21 ans après avoir été harcelée au collège, au lycée. Et vous dites en préambule que vous l'avez écrit à quatre mains parce qu'il est un peu écrit avec votre sœur.

Agathe Lemaître : tout à fait. En fait, ma sœur rêvait d'être écrivain. Elle a été harcelée de la sixième à la terminale dans un lycée près de Toulouse. Ensuite, elle est partie à Toulouse, rue de la Colombette pour être étudiante jusqu'à ses 21 ans. Personne ne savait qu'elle avait été harcelée, personne dans ses amis, ni personne dans son entourage, sa famille. On ne savait pas pourquoi elle s'était suicidée et on a retrouvé dans son appartement, un journal intime où elle raconte comment ça s'est mis en place. Ça m'a permis de comprendre pourquoi j'étais passé à côté. Et donc, c'est un journal intime qui a beaucoup circulé dans des familles à Toulouse pour les aider à comprendre ce que pouvait vivre leur enfant. Ça finit par être auto-publié par une trentaine de personnes qui ont donné des fonds pour que ça soit publié.

Pourquoi vous êtes passé à côté ?

On est passé à côté parce qu'on pensait qu'il y avait des signes. Ma sœur avait de très bonnes notes. Elle faisait du patinage artistique au haut niveau. Elle faisait du piano tous les jours. C'était quelqu'un de très épanoui. Elle mettait des jolies robes, du maquillage pour sortir avec des amis. Il n'y a pas eu de signe. C'est le problème du harcèlement scolaire saison scolaire, c'est invisible. C'est pour ça qu'il faut vraiment sensibiliser tout le monde, être attentif et poser la question aussi aux enfants qui ont l'air d'aller bien.

Pour lutter contre le harcèlement scolaire, le gouvernement vient de dévoiler un plan en promettant notamment des cours d'empathie à l'école dès janvier 2024. Vous qui viviez au Danemark, où de tels cours existent, est ce que vous pensez que ces cours sont une bonne idée ?

Mes enfants suivent déjà des cours d'empathie puisque c'est à partir de deux ans à Copenhague. Effectivement, je pense que c'est une idée excellente. Quand on assiste à du harcèlement au lycée, on peut réagir parce qu'on a appris a le faire depuis tout petit.

Et ça ressemble à quoi un cours d'empathie ?

C'est vraiment faire attention aux autres. Par exemple, mon fils a deux ans, apprend comment faire attention aux autres. Mais en dehors du cours, quand quelqu'un a du mal à faire ses lacets, ils ont le réflexe de dire 'attendez, tout le monde n'est pas prêt. C'est vraiment faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise, faire attention aux autres pour que dans le groupe, que les gens puissent sentir heureux, épanoui.