Harcèlement scolaire : 150 cas avérés par an dans l'académie de Besançon

L'affaire Alisha à Argenteuil le rappelle douloureusement : le harcèlement scolaire fait de nombreuses victimes chaque année. On compte ainsi 150 cas graves et avérés chaque année dans l'académie de Besançon. Pour lutter contre le harcèlement, deux solutions, en parler ou appeler le 30.20.

Tous les cas de harcèlement scolaire ne sont heureusement pas aussi dramatiques que celui d'Alisha, 14 ans, dont le corps a été retrouvé lundi soir dans la Seine à Argenteuil. Mais cela ne doit pas masquer une triste réalité : les situations de harcèlement sont fréquentes, on en compte 150 cas graves et avérés dans l'académie de Besançon. Pour en parler Sandrine Bermont, chargée de mission "climat scolaire" au rectorat de l'académie de Besançon était notre invitée ce jeudi matin.

Les classes de primaires sont les plus touchées

Et elle commence par contredire une idée reçue, ce n'est pas au collège ou au lycée que les cas sont les plus nombreux. "Contre toute attente, les classes les plus touchées sont les classes de primaire. Plus les élèves grandissent et plus les cas deviennent rares. Chaque année, il y a en moyenne 150 cas signalés dans l'académie de Besançon, mais ce sont seulement les cas les plus graves", insiste Sandrine Bermont. "Ce sont les cas où les victimes n'en peuvent plus et où il y a des appels sur le 30.20."

Un·e élève sur 10 victime de harcèlement

Le nombre de cas réels est en fait bien plus élevé : "Un·e élève sur 10 est victime de harcèlement en France, et on est dans la moyenne nationale mais souvent ce sont des cas moins sévères" explique encore la chargée de mission "climat scolaire" au rectorat de l'académie de Besançon.

Pour lutter contre le harcèlement à l'école, la meilleure solution est d'inciter les victimes et les témoins à en parler, avec leurs familles, les professeurs ou les directeurs d'établissement. Ou encore d'appeler le 30.20, le numéro national dédié au harcèlement. Car trop souvent victimes et témoins se réfugient dans le silence par peur des représailles.

