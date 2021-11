Harcèlement scolaire : 150 cas signalés tous les ans dans l'académie de Grenoble

C'est une des préoccupations des parents d'élèves : comment savoir si mon enfant subit du harcèlement à l'école ? Un élève sur dix en France est victime de ce phénomène, qui peut avoir des conséquences dramatiques. Dans l'académie de Grenoble, les équipes se mobilisent pour sensibiliser les élèves mais aussi former les enseignants et l'ensemble des intervenants scolaires sur le sujet, cela pour intervenir le plus tôt possible, explique à France Bleu Isère le référent harcèlement scolaire grenoblois, Lionel Jeanneret.

France Bleu Isère : D'abord, est-ce qu'on peut faire un état des lieux du harcèlement scolaire en Isère ? Quel est le tableau ?

Le tableau, il est assez constant. On est à environ 150 situations traitées par an. En fait, elles se déclinent autant en école qu'en collège et surtout, ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est qu'elles se superposent parfois, du harcèlement classique avec le cyberharcèlement.

Comment ça se manifeste, ce harcèlement ? Il se manifeste, vous le disiez aussi bien à l'école qu'au collège, comment on le repère alors ?

Le repérage est souvent fait par les familles. Les enfants, il leur faut beaucoup de temps pour comprendre et mettre des mots, justement, sur leur mal-être, parce que souvent, ça démarre sur un jeu. Pour eux, c'est un jeu, ils ne se rendent pas compte forcément du mal qui est fait et les victimes ont parfois beaucoup de difficultés aussi à se dire "je suis harcelé réellement" et que c'est de cela qu'il s'agit.

Et il faut en parler. Comment on peut faire au niveau de l'Éducation nationale pour inciter à prendre la parole le plus tôt possible dans cette situation ?

Et bien écoutez, c'est justement tout l'objet du programme pHARe. Plus on va préparer les équipes à recevoir la parole des enfants, plus on va préparer les équipes aussi à reconnaître les signaux faibles de ces phénomènes-là, et plus on sera à même de pouvoir endiguer le phénomène. L'autre chose aussi, c'est au niveau des enfants. Il s'agit de prévenir aussi que certains comportements sont dangereux et peuvent glisser sur ce qui s'appellera le harcèlement qui est, rappelons le, un délit, donc passible de poursuites judiciaires. Alors, naturellement, des enfants en école, on ira peut être pas jusque-là puisqu'il y a aussi tout ce rôle d'éducation. Et puis, endiguer, c'est aussi prévenir, en l'occurrence sur le bon usage des réseaux sociaux.

On sait que ça fait largement augmenter les chiffres quand on se penche sur cette question du cyberharcèlement

Oui, parce que si on regarde les chiffres des situations de cyberharcèlement sur l'académie, nous étions à 21 cas réellement de harcèlement, ce qui paraît peu. Mais en réalité, je le disais, c'est un phénomène qui se superpose, parce que l'ensemble de phénomènes de harcèlement souvent se poursuit et s'amplifie en fait par les réseaux sociaux.

Justement, on parle de ce qui se passe à l'école, mais aussi ce qui se poursuit en-dehors. Et là, Internet est un vecteur. Les parents sont démunis face à ça. Comment vous les aidez eux aussi face à ce phénomène ?

Dans le plan qui est proposé aujourd'hui, il s'agit d'associer pleinement les parents, les inviter à participer à des ateliers pour qu'ils comprennent aussi et qu'ils puissent poursuivre aussi, allais-je dire, l'éducation, et chercher la co-éducation. Mais poursuivre aussi le message qui est passé à l'école auprès des enfants, le poursuivre à la maison et d'avoir toujours ce contrôle aussi, ce regard aguerri aussi sur ce que font en fait les enfants.

Vous avez évoqué le programme pHARe. C'était une expérimentation, mais depuis la rentrée, il a donc été mis en place dans l'académie de Grenoble. Ça concerne combien d'établissements chez nous?

Ce sera de toute façon l'ensemble des écoles et des collèges avant cette fin d'année scolaire qui seront amenés à mettre en place ce programme. Mais surtout, dans ce début d'année, c'est une montée en puissance. Nous sommes à 250 écoles et une quarantaine de collèges.

Et vous avez vu la différence depuis l'arrivée de ce programme dans ces établissements ? Des évolutions, ou c'est trop tôt ?

C'est toujours trop tôt parce que c'est un phénomène qui est assez long. Cependant, on est une académie qui, sur ce sujet-là, a été très proactive. C'est là qu'en fait, on sent aussi cette importance d'amener l'ensemble des établissements à cela puisque aujourd'hui, on sait que dans les établissements où il y a déjà des ambassadeurs, où il y a déjà en fait des élèves sentinelles, ce sont des établissements dont les enfants sont moins touchés par ce phénomène-là, où il y a une amélioration du climat scolaire surtout.