Pour ce responsable de collège à Amiens, "lutter contre le harcèlement scolaire doit concerner tout le monde"

C'est un problème majeur, qui toucherait près de 700 000 jeunes en France, chaque année : le harcèlement scolaire. L'Education Nationale organise ce jeudi une journée pour lutter contre ces pratiques qui peuvent briser des vies. Invité de France Bleu Picardie, le principal adjoint du collège César Franck, à Amiens décrit le travail quotidien, de terrain pour tenter d'empêcher ces situations difficiles.

"Heureusement ce n'est pas du quotidien mais ça peut arriver", explique Arnaud Vitté à propos du collège César Franck qui compte 465 élèves. Pour Arnaud Vitté, "ce qui a changé depuis quelques années c'est bien évidemment l'apparition des réseaux sociaux, avec la multiplicité et puis la continuité des faits de violences verbales, les humiliations, le mépris qui vont perdurer sur internet, à des moments où on est plus à l'école.

L'arrivée des réseaux sociaux

Selon le principal adjoint, "on parle davantage de harcèlement aujourd'hui et nous avons un certains nombre de dispositifs qui permettent d'assurer la veille, de mieux former les enseignants, les familles, les élèves. Depuis un certains nombre d'années on a vu une augmentation des signalements." Et il y a aussi tous les signes, qui peuvent permettre de déceler des situations compliquées. "La perte d'appétit, l'attitude, le manque de sommeil, il y a aussi des indicateurs plus forts comme l'absentéisme, d'abord perlé puis plus continu", énumère Arnaud Vitté.

Autant de signes qui doivent alerter le corps enseignants, les familles ou les camarades de classe. Et dans cette lutte contre le harcèlement scolaire, Arnaud Vitté estime que "depuis la mort de Marion en 2013, avec le livre qui a suivi, l'implication de sa maman, il y a eu un gros travail de fait par le ministère et par les différents services de l'Etat, on peut aller jusqu'à la chaine pénale."

Renforcer le dispositif de lutte

Ce jeudi, le gouvernement annonce justement plusieurs mesures pour amplifier la lutte contre le harcèlement scolaire. Dans un tweet, Emmanuel Macron annonce un renforcement du contrôle parental sur les écrans utilisés par les enfants et une nouvelle application pour aider les victimes à dénoncer les faits. Dans une vidéo, le chef de l'Etat précise que, "en plus du numéro 3018 mis en place, une appli 3018 sera lancée en février pour permettre aux victimes et aux témoins d'adresser une capture d'écran de situations de harcèlement afin que celles-ci soient encore mieux accompagnées". "Nous allons renforcer les maisons des adolescents, les points d'accueil écoute jeunes, les lieux physiques avec des personnes qui sont là pour recevoir la parole et pour écouter partout sur le territoire."