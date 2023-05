Harcèlement scolaire à Amiens: "la peur doit changer de camp" témoigne une maman de victime

Comment faire si votre enfant est victime de harcèlement scolaire? De nombreux parents se posent la question et ne savent pas toujours comment réagir ni à qui s'adresser. Même si le rectorat d'Amiens a mis en place une cellule harcèlement avec une référente, les parents se sentent souvent très seul, et il faut se battre pour que son enfant soit reconnu comme victime. Et au final c'est très souvent l'enfant victime qui doit changer d'établissement.

ⓘ Publicité

Pour cette maman qui préfère rester anonyme, "la peur doit changer de camp. Ce n'est pas à l'élève victime de harcèlement de changer de classe ou d'établissement."

Tout a commencé en début d'année scolaire quand sa fille a refusé de sortir avec un garçon de sa classe

"Ma fille n'a pas voulu puisqu'il était avec sa meilleure amie, et depuis ce refus il s'acharne sur elle par des insultes des brimades. Il se moque de ses tenues vestimentaires, la traite de p**e à tel point qu'elle s'habille avec les vêtements de son frère. Il se moque de la couleur de son vernis, de sa dyslexie...tout y est passé et pendant un an ça a été l'acharnement."

"Je perds ma fille de jour en jour, je ne la reconnais plus"

Vomissement, scarification, idées suicidaires, le quotidien de sa fille n'est fait que de crises d'angoisses et d'isolement. "Je perds ma fille de jour en jour, je ne la reconnais plus". Cette maman a fini par en parler à l'établissement qui a convoqué l'élève en question. "Il est ressorti en pleurs du bureau du CPE, mais comme il n'a pas reconnu les faits, après il ne s'est rien passé, on a suggéré à ma fille de changer de classe mais ça n'aurait pas arrangé les choses, c'est déplacer le problème. A l'école ils parlent de chamailleries, mais c'est bien plus que cela. Il faut que les parents et les établissements prennent conscience de ce que le harcèlement scolaire peut engendrer. Après cela ma fille n'a plus voulu aller à l'école. Elle suit les cours à distance depuis quelques semaines."

"Pourquoi ça ne bouge pas?"

Désemparé face au désarroi de sa fille, cette mère a frappé à toutes les portes. Elle a déposé plainte contre le jeune homme, a appelé le rectorat d'Amiens et la cellule harcèlement, le bureau d'aide aux victimes, le procureur de la République. Elle veut que sa fille soit reconnue comme victime "pour se reconstruire".

A la rentrée de septembre sa fille change d'école à Amiens.

Le harcèlement scolaire est une violence répétitive, physique, verbale ou psychologique perpétrée par un ou plusieurs élèves à l’encontre d’un de leurs camarades. Il est reconnu comme un délit depuis la loi du 2 mars 2022 .

700 000 élèves sont victimes chaque année de harcèlement à l’école, selon le ministère de l'Éducation nationale.

Depuis 2017, la politique de prévention contre le harcèlement et le cyber-harcèlement est structurée autour du programme pHARe . Face à la multiplication des actes de harcèlement dans le cadre scolaire, ce dispositif doit s'étendre à de nouvelles dispositions à la rentrée 2023.

Campagne de sensibilisation Non au harcèlement 2022 -2023

Les numéros à contacter en cas de harcèlement à retrouver sur le site service-public.fr :