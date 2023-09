Harcèlement scolaire : cours d'empathie, numéro unique, ce qu'il faut retenir du plan de lutte du gouvernement

Le sujet a été placé en tête des priorités du gouvernement. Élisabeth Borne et plusieurs ministres ont présenté ce mercredi le plan interministériel pour lutter contre ce fléau qui touche un élève sur dix en France et qui peut pousser les victimes jusqu'au suicide, comme la jeune Lindsay en juin ou Nicolas début septembre . "Vous n'êtes pas responsables, ce que vous vivez est inadmissible et insupportable. Nous sommes à vos côtés", a tenu à dire Élisabeth Borne aux victimes. Elle a appelé à une "mobilisation générale" dans la lutte contre le harcèlement, et promis que le gouvernement mènerait "une lutte implacable" contre ce "phénomène massif".

Grille d'autoévaluation, numéro unique, brigades dédiées dans les rectorats, confiscation du portable dans les cas graves, cours d'empathie : voici les principales mesures annoncées par l'exécutif dans le cadre de son plan "100% prévention, 100% détection et 100% réaction".

Une grille d'autoévaluation

Pour détecter le harcèlement scolaire, tous les élèves du CE2 à la 3ᵉ devront remplir une grille d'autoévaluation anonyme qui leur permettra de mesurer leur bien-être à l'école. Un moyen de signaler son mal-être en toute discrétion et de repérer les "signaux faibles".

3018, numéro unique de signalement

Le gouvernement a décidé de faire du 3018, numéro d'aide d'urgence actuellement dédié au cyberharcèlement, le numéro unique de signalement, accompagné d'une application, contre deux numéros actuellement (le 3020 pour les familles et victimes, et le 3018 spécifiquement sur le cyberharcèlement).

Saisine du procureur systématique

La Première ministre Élisabeth Borne a annoncé la saisine "systématique" du procureur de la République en cas de signalement de harcèlement. "La saisine du procureur sera désormais systématique en cas de signalement pour harcèlement, notamment grâce à une plateforme dédiée entre l'Éducation nationale et la Justice. Je souhaite également une saisine systématique des procureurs pour les plaintes", a précisé Élisabeth Borne, lors d'une conférence de presse à Matignon.

Confiscation du téléphone des élèves harceleurs

Pour lutter contre le harcèlement scolaire, le gouvernement veut mettre en place la confiscation systématique du téléphone portable de l'enfant auteur de cyberharcèlement grave. La Première ministre Élisabeth Borne a aussi mercredi dit vouloir permettre d'"exclure les élèves harceleurs des réseaux sociaux", sans donner plus de détails, et renvoyant aux "dispositions actuellement débattues au Parlement, dans le cadre du projet de loi pour réguler et sécuriser l'espace numérique".

Cours d'empathie

Des cours d'empathie vont être intégrés au cursus des élèves sur le modèle du Danemark, où le ministre de l'Éducation s'est rendu ces derniers jours. "Ils feront partie des savoirs fondamentaux de l'école", explique Gabriel Attal qui souhaite une mise en place à l'école à partir de la rentrée 2024. "Dès la rentrée de janvier 2024, il y aura chaque semaine des cours d'empathie dans au moins une école pilote par département", a précisé le ministre. "Ce sera inscrit au programme et je recevrai dès demain le président du Conseil supérieur des programmes pour le saisir de ce chantier" a déclaré Gabriel Attal.

Cellule harcèlement dans chaque rectorat

Le gouvernement va mettre en place des brigades anti-harcèlement dans chaque rectorat. Ces équipes de professionnels seront spécialement formées pour soutenir les chefs d'établissement en cas de crise. "Nous ne lésinerons pas sur les moyens" a assuré le ministre de l'Éducation nationale.

Formation des acteurs du monde éducatif et judiciaire

Le plan prévoit la formation de tous les acteurs du monde éducatif. "La parole des victimes doit être libérée et prise en compte", a ajouté la Première ministre. Ainsi, Élisabeth Borne souhaite que la formation des policiers et des magistrats soit améliorée. Dès début 2024, les encadrants des colonies de vacances seront formés aux situations de harcèlement. En ce qui concerne le sport, les éducateurs seront aussi formés dès cette année. "Nous ferons des éducateurs sportifs des maillons essentiels dans la lutte" a déclaré la ministre des Sports.

Plusieurs mesures avaient déjà été mises en place ces derniers mois pour muscler la lutte contre ce fléau, dont la possibilité de changer d'établissements les élèves harceleurs dès cette année ou de pouvoir sanctionner un auteur de cyberharcèlement contre un élève d'un autre établissement.