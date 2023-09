Harcèlement scolaire : d'autres familles ont reçu un courrier "choquant" du rectorat de Versailles

Gabriel Attal promet d'en "tirer toutes les conséquences". Le ministre de l'Éducation nationale réagit dans un communiqué publié vendredi après avoir confirmé que le rectorat de Versailles, épinglé pour avoir envoyé une lettre aux parents d'un adolescent qui se disait victime de harcèlement, a envoyé des courriers du même type à d'autres familles.

Information de l'Agence Radio France, confirmant une information de BFMTV. "Les choses sont claires" pour le ministre, "il s'agit de faire la transparence sur l'ampleur de cette pratique, d'y mettre un terme et d'en tirer toutes les conséquences", peut-on lire dans le communiqué.

Gabriel Attal réagit fermement et dénonce les termes employés dans ces courriers. Dans celui qui avait été envoyé quelques mois avant le suicide du lycéen de 15 ans, le rectorat de Versailles qualifiait "d'inacceptables" les propos des parents qui, selon lui, "remettaient en cause" l'attitude des personnes de l'établissement scolaire. Il enjoignait par ailleurs les parents à "adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers les autres membres de la communauté éducative". Le ministre de l'Éducation nationale avait alors qualifié cette lettre de "honte". La Première ministre Elisabeth Borne avait évoqué un courrier "choquant".

Gabriel Attal indique que selon "les premières remontées de l'audit qu'il a déclenché, d'autres courriers de ce type ont été envoyés à plusieurs familles". Face à ce constat, il "se rendra lundi au rectorat de Versailles pour faire le point avec le nouveau recteur récemment nommé et s'exprimera à cette occasion".

"Nous ne laisserons pas cette pratique ternir le travail de tous les chefs d'établissements, enseignants, personnels éducatifs et administratifs, qui œuvrent au quotidien au service des élèves et en harmonie avec les familles", ajoute le ministre.