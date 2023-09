Harcèlement scolaire dans le Gard : « Tous les jours, vous priez pour que votre enfant ne se suicide pas »

L’école a-t-elle vraiment pris la mesure du fléau qu’est le harcèlement scolaire ? La question se pose, alors que les cas se multiplient et que les réponses des services de l’Éducation ne sont parfois pas toujours à la hauteur de l’enjeu. Les exemples ne manquent pas.

ⓘ Publicité

Le premier : celui de la famille de Nicolas. Le deuxième : celui des parents de Luka, dans le Gard. La principale du collège de cet adolescent a invité ses parents à prendre de la distance vis-à-vis du calvaire que vit encore leur fils, malgré un changement d’établissement. Le troisième : la descente aux enfers que la fille d’Isabelle, une auditrice de France Bleu Gard-Lozère, a vécu, jusqu’à l’an dernier, pendant 2 ans, dans son lycée, à Saint-Christol-les-Alès.

« Elle faisait un bac pro administration… Je suis très émue, parce que c’est un sujet qui me touche beaucoup, raconte Isabelle à l’antenne, la gorge nouée. Ma fille a été harcelée par un groupe de copines… De 10 de moyenne, elle est passée à 4 et elle restait enfermée. Elle ne pouvait plus retourner à l’école. »

loading

Devant ce type de situation, Gilles Roumieux , professeur d’Histoire-Géo au collège Jean Racine, à Alès, appelle, comme le ministre de l’Éducation, a un électrochoc : « Il faut mettre des actions en place, pour mettre fin à ces situations qui sont aussi difficile pour les enfants que pour les familles… Les belles paroles, il y en a assez », martèle l’enseignant, sur France Bleu Gard Lozère.

Pour combattre le harcèlement, l’Education nationale a mis en place une série de mesures avec, désormais, depuis la rentrée, l’obligation, pour les harceleurs, de changer d’établissements, lorsque les faits sont avérés. Le ministre de l’Éducation, Gabriel Attal, réfléchit, également, à mettre en place des cours d’empathie, à l’image de ce qui se fait au Danemark et en Finlande, où ils auraient permis une baisse de cas de l’ordre de 75%.

loading