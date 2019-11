Harcèlement scolaire : Des chiffres en légère amélioration mais le combat reste encore long

Indre, Centre-Val de Loire, France

Philippe Picard, référent sur la lutte contre le harcèlement à l'académie Orléans-Tours qui le dit. Il y a des améliorations mais la lutte contre le harcèlement demeure. "Il touche 8% des filles au collège et 6% des garçons". Un harcèlement multi-formes ce qui contribue à le rendre si difficile à éradiquer. "Le harcèlement scolaire ça peut être des rumeurs, des insultes, des intimidations physiques des violences." Des phénomènes qui ont tendance à reculer dans le sanctuaire de l'école mais restent présents.

Philippe Picard appelle les parents à rester vigilants aux "signaux faibles" des changements d'attitude, de comportement, des baisses de résultat scolaire ne doivent pas être pris à la légère. Il ne faut pas hésiter dans ce cas à en parler aux chefs d'établissements. Le mot d'ordre est le dialogue à tous les niveaux : enfants, parents, enseignants et si ce dialogue paraît difficile deux numéros spéciaux ont été mis en place : Le 3020 et 0800 200 000 "C'est une plate-forme nationale mais qui redescend aux référents académiques puis aux référents départementaux pour accompagner les familles et les élèves"

Inquiétude face au développement du cyber-harcèlement

Mais alors que la prévention et la lutte portent leurs fruits sur le terrain, le phénomène du cyber-harcèlement se développe et inquiète l'Education Nationale "On est en train de s'équiper pour lutter contre le cyber-harcèlement" explique Philippe Picard mais la multiplication des canaux de communication et de plate-formes sociale rend la tâche difficile.