Harcèlement scolaire : des élèves "ambassadeurs" veillent au grain au collège Pierre-de-Ronsard de Limoges

Aboubacar est en troisième. Son histoire, il la raconte sans détour. "Je me suis fait harcelé depuis ma rentrée en collège à cause de mon poids. J'ai voulu devenir ambassadeur pour éviter les harcèlements contre les 2010" explique le jeune homme. A côté de lui, Bafoudé, qui a participé à la scène qu'il raconte dans la foulée. "Deux élèves se frappait. Bafoudé est venu les séparer et tenter de régler leurs conflits. Moi, j'ai regardé, et je me suis dit que si ça se repassait, je pourrais intervenir pour ne pas que cela se reproduise."

La mission de ces "ambassadeurs", autrefois appelés "sentinelles", est toute à fait particulière. Il s'agit avant tout de repérer et prendre en charge les élèves harcelés, tout en parlant aussi avec les intimidateurs, notamment pour leur dire d'arrêter. Une mission citoyenne réalisée dans la cour d'école par ces élèves qui ont un avantage, raconte Arthur. "On est pas comme les surveillants, on ne peut pas punir.

"Ce que l'on propose aux élèves, c'est de régler les conflits sans qu'il y ait de punition."

Néanmoins, parfois, cela n'est pas possible, ces "ambassadeurs" pouvant souffrir d'une réputation de "poucave", c'est-à-dire de dénonciateur ou "balance". "S'ils disent que ce n'est pas possible, alors on est obligé d'aller chercher les surveillants et la CPE, puisqu'ils ne veulent rien entendre" assure, avec un certain cran, le jeune homme.

Les jeunes "ambassadeurs" du collège Pierre-de-Ronsard à Limoges © Radio France - Mickaël Chailloux

Une efficacité certaine pour lutter contre le harcèlement

Les douze enfants mènent donc cet engagement de front avec leurs études. "Car, nous sommes des élèves comme les autres" renchérit Mathis, qui a écrit un petit texte qui est affiché dans chaque salle de classe, accompagné de leur trombinoscope. "On est au coeur du réseau et on peut ainsi approcher le problème" raconte le jeune homme. C'est ce qui rend le programme efficace. Même si..."je n'aime pas trop qu'on parle d'efficacité" explique Karine Dekein, CPE au collège Pierre-de-Ronsard, "car même si nous n'en aidons qu'un, c'est déjà très bien" souligne la volontariste référente sur ce sujet.

Elle reconnaît néanmoins que cela a pu être bénéfique pour le collège, mais aussi pour le quartier. "Nous sommes un collège de quartier, nous avons une médiatrice qui est aussi un relais en dehors de l'école avec les familles." Ce sont elles qui ont désormais un rôle à jouer pour permettre de lutter contre le cyberharcèlement. L'académie, qui a vu d'un bon œil cette initiative lors d'une visite de la rectrice, admet néanmoins que bien entendu "le risque zéro n'existe pas". Mais toute initiative est bonne à prendre en ce domaine.

A noter que six élèves "sentinelles" du lycée polyvalent Simone Veil de Brive-la-Gaillarde ont été élus lauréats du 2e prix national du civisme, prix qu'ils recevront le 3 décembre prochain aux Invalides à Paris.