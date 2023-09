Harcèlement scolaire : "Du jour au lendemain, ils se sont mis à m'insulter", témoigne un lycéen landais

Insultes, brimades, moqueries, violences physiques...On estime qu'un enfant sur dix est victime de harcèlement pendant sa scolarité. La première ministre, Elisabeth Borne, présentera ce mercredi 27 septembre à 16h un plan interministériel pour lutter contre ce fléau.

Du jour au lendemain

Dans ce plan, certaines mesures devraient concerner plus précisément le cyberharcèlement. Car depuis plusieurs années maintenant, le harcèlement ne s'arrête plus à la cour de récré, il s'immisce partout, tout le temps, par le biais des réseaux sociaux. Cristiano est élève en classe de seconde au lycée Charles Despiau, à Mont-de-Marsan. Quand il était en classe de 4ème au collège, il a été victime de cyberharcèlement. "J'étais dans un groupe avec mes potes, sur WhatsApp", raconte le lycéen. "Un jour j'ai été puni de téléphone pendant une semaine par mes parents, je n'avais plus accès aux messages. Ils en ont profité pendant cette semaine pour m'insulter, me traiter de tous les noms, il y avait des critiques sur mon physique parce qu'à cette époque j'était beaucoup plus gros. Puis ils m'ont exclu du groupe et ils ne m'ont plus jamais parlé. Du jour au lendemain, sans aucune explication, ils se sont mis à m'insulter comme ça, et je n'ai jamais su pourquoi."

Une expérience traumatisante pour l'adolescent : "j'étais vraiment pas bien, j'ai beaucoup pleuré, je me demandais pourquoi ils faisaient ça, je ne comprenais pas ce que j'avais fais." Cristiano en parle à ses parents, leur montre les messages, ils vont voir le proviseur de l'établissement. "Mes harceleurs ont été sanctionnés, un peu, mais ce n'est pas allé plus loin." Aujourd'hui, il encourage les autres victimes à parler : "Il ne faut pas rester tout seul, il ne faut pas garder tout ça pour soi, il faut vraiment en parler à un adulte, parce que sinon, ça nous détruit de l'intérieur."

Harcèlement banalisé

Margaux est également en classe de seconde au lycée Charles Despiau, à Mont-de-Marsan. Elle aussi a été victime de harcèlement scolaire. C'était l'année dernière, quand elle était en classe de 3ème dans un collège du nord-est du département. Entourée par ses copines, cachée derrières ses longs cheveux châtains qui lui tombent sur le visage, l'adolescente raconte les moqueries, les insultes, les messes basse sur son passage. "C'était toujours sur mon physique. Ce n'était jamais direct, en face de moi. Cela venait d'une fille de ma classe en particulier. Elle ne s'adressait jamais directement à moi, mais elle s'arrangeait toujours pour que j'entende quand même, ou pour que d'autres personnes viennent me rapporter ce qu'elle disait." Toute son année de 3ème a été un enfer, Margaux venait au collège la boule au ventre : "Je me renfermais, je ne parlais pas, j'étais angoissée à l'idée de la croiser, angoissée à l'idée de ce qu'elle allait encore pouvoir dire sur moi."

Pourtant, l'adolescente trouve le courage de parler. A ses amies, à son père, à l'infirmière de l'établissement. Mais elle n'est pas prise au sérieux. "Tout le monde a banalisé et a sous-estimé ce qui se passait. On m'a dit que ce n'était que des trucs entre filles, que ça allait se tasser." Harcelée et ignorée. Une double peine pour Margaux. "J'aurais préféré être comprise. C'était le plus important pour moi à ce moment-là, mais ça n'a pas été le cas. Et j'aurais aimé que quelqu'un lui dise d'arrêter. Il ne faut pas s'étonner après qu'il se passe parfois des choses irréparables. Il y a eu des cas de suicides récemment à cause du harcèlement scolaire, et c'est quand on se sent seul comme ça que ça peut arriver."

Aujourd'hui Margaux est enfin soulagée. Sa harceleuse n'est plus dans le même établissement, puisqu'elles sont scolarisées dans des lycées différents. Elle revit. Mais la honte, elle, n'a pas changé de camp. Quand en classe, lors d'intervention de sensibilisation sur le harcèlement scolaire, les intervenants demandent qui en a déjà été victime, elle n'ose toujours pas lever la main.