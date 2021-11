TÉMOIGNAGES - Harcèlement scolaire : "Heureusement que j'en ai parlé, ça aurait pu aller beaucoup plus loin"

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé jeudi de nouvelles mesures pour lutter contre le harcèlement scolaire, les témoignages des victimes et de leurs parents se font de plus en plus nombreux. Chaque année en France, 720.000 enfants y sont confrontés, soit 6% des 12 millions d'élèves scolarisés.

A l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire ce jeudi, Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures. Lancement d'une application dédiée au signalement des situations problématiques, renforcement des lieux d'écoutes pour les adolescents, mise en place d'une certification à l'utilisation du numérique pour les élèves de sixième, installation par défaut du contrôle parental sur les téléphones, tablettes et ordinateurs, etc.

Le chef de l'Etat a déploré le fait que "le harcèlement sévit toujours à l'école, sur les réseaux sociaux, sans laisser aucun moment de répit à ceux qui en sont les victimes" malgré les initiatives déjà prises par le gouvernement. L'objectif d'Emmanuel Macron est de "faciliter le signalement" pour les élèves harcelés. Selon un chiffre calculé par le Sénat, publié dans un rapport d'information daté du 22 septembre 2021, 6% des 12 millions d'élèves scolarisés subissent du harcèlement scolaire, soit 720.000 enfants et adolescent chaque année.

Et cela peut avoir des conséquences dramatiques, comme l'a rappelé le suicide de Dinah, 14 ans, début octobre 2021.

Oser briser le silence

En cette journée nationale consacrée à la lutte contre le phénomène, les témoignages de victimes ou de parents désemparés affluent. Valentin, élève de 13 ans scolarisé dans les Yvelines, a décidé de briser le silence pour dénoncer ses harceleurs. Passionné de danse, le jeune ado avoue avoir ressenti de la "honte" de subir cette situation, mais a osé se confier. "Heureusement que j'en ai parlé parce que sinon ça aurait pu aller beaucoup plus loin", a-t-il déclaré à France Bleu Paris.

Insultes, bousculades mais pas de coups portés. Voici ce qu'était son quotidien, principalement au moment de la cantine. Après avoir libéré sa parole, son principal harceleur a été convoqué à la gendarmerie et une enquête est en cours. Valentin préfère ne pas retourner à la cantine pour l'instant. La ligne rouge a été franchie lorsque ses harceleurs ont proféré des menaces de mort sur le groupe WhatsApp de la classe. Ce sont les amies de Valentin qui ont dénoncé la situation à la CPE de l'établissement.

Une prise de position saluée par Audrey, la maman de Valentin. "Elles ont été top, elles ont écrit des lettres à la CPE, elles ont accepté de témoigner à la gendarmerie après notre dépôt de plainte. C'est très important. Pour moi un témoin qui se tait, fait partie du clan des harceleurs".

Des parents désemparés

Voir son enfant être victime de harcèlement scolaire et se sentir impuissant. C'est ce que ressentent beaucoup de parents. Exemple avec le père d'un adolescent d'un lycée de Montbéliard. Victime d'agressions verbales et physiques dans sa classe de seconde, le jeune ado a été changé d'établissement par ses parents en cours d'année. Mais à la rentrée 2021, il se retrouve dans la même classe que l'un de ses anciens bourreaux, expulsé de l'ancien établissement. Le garçon a été passé à tabac par une bande de jeunes à la sortie du lycée. Au micro de France Bleu Belfort-Montbéliard, le père décrit son fils "complètement détruit, renfermé" avec des conséquences sur ses résultats scolaires mais aussi sur sa santé mentale et physique.

Ses parents se disent totalement démunis. "J'ai appelé des numéros qu'on m'avait conseillés, ça n'a servi à rien. Les chefs d'établissements nous répondent qu'ils ne sont pas policiers, et qu'ils ne peuvent pas prendre de sanctions. Moi, je l'emmène chez le médecin, je fais constater les violences, je porte plainte, mais après, il ne se passe rien. On n'est pas vraiment soutenus, et mon fils est totalement détruit", dénonce le père de l'adolescent.

"Quand j'ai appris que mon fils avait voulu mourir, je me suis senti nul comme père"

Autre exemple, celui d'Olivier Laurendeau, qui lutte depuis 8 ans avec son association Agir contre les violences scolaires. Interrogé par France Bleu Loire Océan, ce père a décidé de s'engager après que son fils a été victime. Des moqueries dès le CP, une mise à l'écart qui s'est poursuivie jusqu'en en classe de troisième, des violences physiques et verbales qui ont mené à une tentative de suicide de son fils en 2012. "Un époque où on ne parlait pas du harcèlement scolaire puisque la première campagne date de 2013", rappelle le père.

A l'époque, Olivier Laurendeau se rappelle le manque de soutien, le fait que la situation ne soit pas prise au sérieux. "Quand j'ai appris que mon fils avait voulu mourir, je me suis senti nul comme père parce que je n'avais pas vu, je n'avais pas compris son mal-être. Ça a été le déclencheur pour créer l'association." Depuis avec son association, il intervient dans les établissements scolaires dès la maternelle. Il a constaté une hausse des appels depuis le premier confinement, liés au cyberharcèlement. "Il y a urgence à mettre des actions en place" sur le numérique selon Olivier Laurendeau.

Les établissements scolaires passent à l'action

Les établissements scolaires ont mis en place des initiatives pour lutter contre ce fléau. L'académie de Normandie expérimente avec un programme déployé dans plus de 200 établissements. En plus de la formation spécifique de 1.000 professeurs, des élèves ont été nommés "ambassadeurs" pour jouer le rôle de "lanceurs d'alerte". "Repérer les élèves qui pourraient se sentir mal", précise Noah, élève de cinquième et investie de la fonction. En cas d'alerte, une équipe de six membres est mobilisée rapidement, dans la journée où a été repérée la situation à risque.

Dans ce collège d'Ardèche, une quinzaine d'élèves sont devenus des "sentinelles". Ils reçoivent une formation de quatre jours sur le harcèlement scolaire et ont pour rôle de repérer les situations à risque et de les faire remonter à l'équipe pédagogique, elle aussi formée. "J'ai été victime de harcèlement, même si c'était pas beaucoup, ça faisait quand même mal, alors pour moi c'était une chance de me dire que je pouvais sauver d'autres élèves, comme moi j'ai été sauvée", explique Lilou, victime de harcèlement en sixième et maintenant "sentinelle". Depuis le lancement du dispositif il y a 6 ans, 170 élèves ont été aidés.