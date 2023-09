Harcèlement scolaire : "je suis vivant pour en parler donc je vais le faire" (Gaëtan Canaveira)

Il a choisi de faire de son calvaire d'enfance une force. À 25 ans, Gaëtan Canaveira raconte dans son livre J'aime qui je suis, la vie après le harcèlement, comment le harcèlement scolaire qu'il a subi enfant l'a détruit, mais aussi comment il a surmonté cette période extrêmement difficile de sa vie. Le jeune homme originaire du Chambon-Feugerolles (Loire), de nature optimiste, espère qu'avec ses conseils et sa parole, d'autres victimes comme lui parviendront à parler de leur situation et à s'en sortir. Il estime aussi que l'école a un rôle clé à jouer et qu'il faut intervenir rapidement, en formant mieux notamment les personnels de l'Éducation nationale.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Quand vous entendez les témoignages de personnes harcelées ou de parents d'enfants harcelés, ça résonne encore fort en vous ?

Gaëtan Canaveira : Oui, oui, ça résonne beaucoup. Et notamment le côté hyper destructeur des situations comme celle-ci. Et je sais à quel point c'est difficile de se reconstruire ensuite et de se remettre de tout ça. Parce qu'il y a cette notion d'incompréhension et d'hyper injuste, parce qu'on n'arrive pas forcément à comprendre pourquoi ça nous tombe dessus. C'est très, très difficile.

Qu'avez-vous envie de dire aux victimes de harcèlement pour les aider ?

Moi, ce que j'ai envie de communiquer, et toujours je me base sur mon vécu personnel à moi, mais c'est que j'aimerais tellement que pour tout le monde, ça devienne la plus grande force après avoir été la plus grande faiblesse. Moi, je sais que c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer, de me construire. Je sais que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, parce qu'il y a cette déconstruction de l'identité, mine de rien, parce qu'on devient seulement le harcelé et on n'est plus rien d'autre. Et en même temps, j'ai envie de dire que la force qui en découle, ensuite, elle est plus forte que tout. Moi, ici aussi, mon histoire peut aider et c'est pour ça que j'en parle finalement.