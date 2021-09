Harcèlement scolaire : le collège Henri-Dunant à Dijon veut s'engager contre les violences

Alors que le gouvernement présente des outils pour lutter contre les violences faites aux enfants, la principale du collège Henri-Dunant dans le quartier des Bourroches à Dijon fait le point sur les méthodes pour lutter contre le harcèlement scolaire.

France Bleu Bourgogne - La semaine dernière on a vu ce hashtag sur Twitter #anti2010 pour s'en prendre aux enfants nés en 2010 et qui sont entrés en 6ème. Il y a eu des conséquences sur votre établissement ?

Patricia Renardet - On ne peut pas nier que le problème a été évoqué par des petits 3èmes, par exemple à l'égard des sixièmes. Et heureusement, ce n'est pas sous la forme d'insultes ou de propos dévalorisant vis à vis des sixièmes. Disons que ça reste dans la discussion, mais il n'y a pas eu d'agression particulière, du genre "tiens, voici un 2010". Mais on reste vigilants. On avait prévu une journée d'intégration pour les 6èmes, pour vraiment qu'ils trouvent toute leur place dans le collège dès la rentrée. Et donc, je pense que ça a contribué à la fois à la prise de parole, mais aussi à apaiser le climat scolaire.

Les cours ont repris au collège depuis un mois, vous avez déjà recensé des cas de harcèlement dans l'établissement ?

Pas au sens strict. On est plutôt sur des propos qui ne sont pas maîtrisés. Mais déjà, il ne faut pas mésestimer ces problèmes là. Quand ça arrive, c'est déjà grave. Je suis arrivé l'année dernière au collège Henri-Dunant, mais néanmoins, je peux vous dire que le confinement a fait des dégâts. C'est à dire que les jeunes se sont retrouvés massivement, plus longtemps, sans la surveillance des parents et confrontés aux réseaux sociaux et là on a un peu le retour de bâton.

Le harcèlement aujourd'hui, ça se passe plus sur les réseaux sociaux qu'au sein de l'établissement ?

C'est plutôt qu'il y a plus de rupture, c'est à dire que le jeune au collège peut avoir des difficultés relationnelles avec des camarades de classe. Et quand il sort, ça ne s'arrête pas puisque ça se poursuit sur les réseaux sociaux. Après, ils sont là, les réseaux sociaux. Il faut faire avec. Il faut apprendre à les utiliser correctement.

Comment vous êtes formée à ces questions-là ?

On fait ce qu'on peut. Là, on s'engage dans un "projet phare" de prévention contre le harcèlement à l'école, où il y aura un volet formation pour les enseignants justement. L'idée, c'est de développer la culture contre le harcèlement à l'école. On veut renforcer les partenariats avec les autres institutions comme la gendarmerie ou la police, les associations de protection des victimes, de défense des familles. Et puis aussi de permettre à des jeunes qui ont envie d'être ambassadeurs de devenir acteurs