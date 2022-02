Harcèlement scolaire, le difficile combat d'une maman pour faire changer son fils de collège à Montpellier

Delphine Masset est maman de 2 enfants dont le petit dernier est en 6ème dans un collège de Montpellier. Or depuis la rentrée de septembre, son fils est harcelé par 6 camarades de classe. Des coups, des insultes, des brimade, des humiliations... Cette maman a alerté le CPE, le principal-adjoint, le principal sans se sentir véritablement entendue. Il lui a fallu 5 mois pour réussir à faire changer son fils d'établissement.

Delphine Masset témoignait ce lundi sur France Bleu Hérault.

Votre fils a donc été harcelé, ça s'est traduit comment ? Par quel genre de fait

Dès le deuxième jour de la rentrée il s'est fait étrangler. Il s'est fait taper dessus en cours, où les élèves n'ont pas été inquiétés par les professeurs. On leur a juste demandé de s'asseoir. Il s'est fait insulter, des insultes que je ne répèterai pas, trop grossière pour moi. La seule fois où il a réussi à se défendre dans les couloirs, l'autre enfant est tombé, est allé se plaindre. C'est mon fils qui a eu une heure de colle. Après, ça a continué. Il a été frappé, il a été insulté quasiment quotidiennement. Et fin janvier à l'extérieur de l'école, il s'est fait attraper par deux de ses harceleurs, dont un qui disait à l'autre "Vas y, jette le sous une voiture". Ça a été jusque là.

Il ne voulait plus retourner à l'école, il s'est renfermé sur lui-même

Dans quel état revenait votre enfant ? Ça s'est traduit par quoi pour lui ?

Ça s'est traduit par déjà une grosse chute de ses notes. Il est passé de 16 de moyenne à 9 sachant que c'est un enfant qui est à haut potentiel intellectuel. Il s'est vraiment cassé la figure. Ça s'est traduit par des pleurs, du stress. Il ne voulait pas aller à l'école le matin. Après les vacances de Noël, il ne voulait plus y retourner du tout. Il disait "Je ne veux pas aller dans la rue parce que je risque de croiser les enfants qui sont du quartier." Il ne voulait plus sortir, il s'est renfermé sur lui même.

On imagine que vous avez réagi assez rapidement en tant que maman ?

Oui, au mois de septembre, j'ai appelé la vie scolaire qui m'a gentiment répondu qu'effectivement, ces faits n'étaient pas normaux. Sauf qu'ils n'ont rien fait remonter du tout au chef de l'établissement. J'ai réussi à avoir le chef de l'établissement parce qu'après une énième insulte en cours d'histoire, la professeure d'histoire m'a appelée, et m'a ensuite donné le mail du sous directeur qui m'a reçue. Mais ça, c'était déjà au mois de décembre. J'avais fait aussi un mot à la CPE au mois de novembre qui m'a dit " je vous rappelle". J'attends toujours son coup de téléphone. J'ai vu le sous directeur juste avant les vacances de Noël qui a téléphoné aux parents. Deux des six harceleurs se sont stoppés, quatre ont continué. Et ça a monté dans les violences, physiques comme verbales. C'était du harcèlement. Mon fils n'avait plus de copains parce que les autres camarades de classe, ne voulant pas se faire harceler lui ont tourné le dos pour se protéger, ce que je comprends complètement. Mon fils était complètement isolé.

Visiblement il y a un quota acceptable de perte pour le rectorat

Donc, vous avez quand même été entendue par le chef d'établissement à un moment puisqu'il a pris son téléphone pour appeler les parents.

Ça n'a pas suffi. Alors moi, j'ai appelé le rectorat. Je suis tombé sur le responsable du service anti harcèlement à qui je demandais un changement d'établissement quasiment tout de suite, parce que ça faisait quand même déjà quatre mois que ça a durait et je voulais que ça se stoppe. Et il m'a clairement dit que mon fils n'était pas un cas d'urgence. Il m'a dit des phrases qui m'ont extrêmement choquée. Quand je lui ai dit "Mais enfin, on attend quoi ? Que les enfants terminent dans les dans les pages des faits divers ?". Il m'a répondu "Oh oui, madame, ça arrive !" Visiblement, pour cette personne, il y a un quota acceptable de perte. J'ai été extrêmement choquée.

J'ai fait des mails régulièrement. À chaque fois qu'il y avait un fait à l'école je faisais un mail au sous directeur qui ne prenait pas forcément le temps de me répondre. Sauf quand je lui disais que j'allais porter plainte. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une lettre au procureur de la République contre l'établissement. J'ai porté deux plaintes contre les enfants. Une plainte contre le responsable du service harcèlement du rectorat qui pour moi, ne faisait pas son travail et mettait mon fils en danger. Ces personnes ne me répondaient pas.

J'ai fini par appeler le ministère de l'Education nationale. J'ai eu un monsieur au téléphone charmant. Et tout s'est débloqué. En cinq jours, mon fils a pu changer d'établissement.

Quand j'ai appelé le rectorat pour expliquer que j'avais la permission de changer mon fils d'établissement, j'ai eu le droit à des phrases encore très choquantes : "Vous croyez que ses notes vont remonter parce qu'on le change d'établissement ? Vous croyez que la vie va être rose ?"

J'ai fini par avoir gain de cause, mais c'est un combat qui a duré quand même cinq mois. Dur pour l'enfant, dur pour toute la famille. Et je trouve que cinq mois, c'est trop long. On devrait un peu plus écouter les parents. Un monsieur qui est responsable du service anti harcèlement et qui a aussi peu de compassion vis à vis des familles, je trouve ça assez aberrant.

Aujourd'hui votre fils qui a intégré un nouvel établissement, il se sent bien ?

Oui il se sent bien, il s'est déjà fait des copains, il est ravi.

Il ne faut jamais baisser les bras, il faut porter plainte

Vous témoignez pour montrer que c'est quand même un combat dont on fait a priori une priorité nationale. Mais dans les faits, c'est très compliqué ?

Alors oui, je veux témoigner parce que je veux aussi passer un message aux autres parents. Il ne faut pas baisser les bras, il faut taper plus haut. Faut pas hésiter à porter plainte. Le ministère de l'Education nationale m'a bien dit que j'avais frappé à la bonne porte, mais qu'effectivement avant, il fallait passer par les plaintes, par les lettres au procureur de la République, pour que eux puissent s'appuyer sur des faits quand même. Parce qu'effectivement, on peut pas non plus aller dire que l'enfant se fait harceler si c'est pas vrai, juste parce qu'on veut aller dans un établissement qui est meilleur. Ça, je l'entends très bien.

Si je pleure dans le bureau du principal et que ça se sait, ce sera encore pire pour moi

Dans les rectorats et même dans les collèges, même s'ils ont l'impression de faire des choses parce qu'ils ont quand même téléphoné aux parents. Dans ce cas là, dans ce collège là, ce n'est pas suffisamment sévère. C'est trop laxiste, ça attend trop, il y a trop d'attente et les enfants souffrent à côté. Et quand, en tant que parent, moi je le disais, on me disait "votre fils ne dit pas la même chose". Mon fils ne leur disait pas la même chose parce qu'il me disait "mais si, si je pleure dans le bureau et que ça se sait, ça va encore être encore pire pour moi." Et ça, ils n'ont pas réussi à le voir. Ils n'ont pas réussi à le traduire.

Ils m'ont quand même dit qu'ils avaient résolu plus de 20 cas de harcèlement scolaire depuis le mois de septembre. On était au mois de décembre, ce qui est énorme. Alors j'espère bien que dans tous les collèges, c'est pas pareil là. C'est quand même un collège de quartier sensible. Donc, je pense qu'il y en a peut être plus dans ce collège là que dans d'autres. Mais malgré tout, les faits ne sont pas pris suffisamment sévèrement. Il n'y a pas eu de conseil de discipline. Il n'y a pas eu de blâmes pour les enfants. Je ne suis même pas sûre que les parents ont été convoqués et je trouve que c'était trop léger.

Aujourd'hui il lui faut un suivi psychologique

Et il faut absolument que les parents continuent à se battre pour qu'il y ait moins d'enfants dans ce type de difficultés parce que ça abîme toute une année scolaire. Et derrière, il faut voir un psychologue. Moi, mon fils va aller voir un psychologue pour pouvoir tourner la page là dessus. Parce que même si à l'heure actuelle, il est soulagé, il y a quand même eu cinq mois de traumatisme. A tous les jours, se faire rabaisser à se faire frapper régulièrement. Il faut un suivi psychologique.