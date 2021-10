Harcèlement scolaire : les élèves s'entraident au collège Fernand Puech de Laval

Le problème persiste, malgré les années : un quart des parents d'élèves a au moins un enfant qui a déjà été victime de harcèlement scolaire, selon le baromètre annuel de la PEEP (fédération de parents d'élèves dans l'enseignement public) publié début octobre.

Près de 70 % des parents interrogés estiment même que la réponse du corps enseignant reste insuffisante. Certains établissements organisent pourtant des actions de sensibilisation contre le harcèlement et le cyberharcèlement, comme le collège Fernand Puech de Laval. Le 1er octobre, une classe de quatrième et une autre de troisième avaient rencontré Jonathan Destin, ancienne victime de harcèlement qui avait fini par tenter de suicider en 2011.

Déjà, à la rentrée, la Conseillère Principale d'Education (CPE) était intervenue dans plusieurs classes du collège pour alerter sur des cas d'agressions d'élèves de sixième dans d'autres établissements. Notamment dans la classe de troisième de Clara, 14 ans. A la sortie du collège, mercredi 20 octobre, elle raconte avoir déjà été confrontée à un cas de harcèlement l'année dernière. Mais cette initiative l'a quand même aidé :

On fait beaucoup plus attention aux gens plus solitaires, voire même à des élèves de sixième qui se font bousculer. On regarde ça avec plus d'attention grâce à cette intervention.