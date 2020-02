Harcèlement scolaire : les professeurs du lycée Xavier Marmier à Pontarlier organisent une journée blanche

Ils dénoncent la décision du rectorat : les professeurs du lycée Xavier Marmier organisent une journée blanche ce jeudi. Ils chamboulent leurs cours pour parler "civisme". Une action qui fait suite à une décision du rectorat de l'académie de Besançon pour une affaire de harcèlement scolaire, rendue lundi 10 février.

Une décision largement controversée

La commission académique d'appel a en effet décidé de requalifier la sanction prise par le conseil de discipline de l'établissement. En décembre dernier, deux élèves ont été sanctionnés, soupçonnés d'avoir harcelé un lycéen en classe de Première. Le premier mis en cause avait été exclu du lycée, le second exclu de l'internat. Mais les familles ont déposé un recours et le rectorat a rendu sa décision, via la commission académique d'appel. Il exclut définitivement de l'internat, mais pas du lycée le premier élève. Le deuxième mis en cause écope lui d'une exclusion avec sursis de l'internat pour dégradation de biens et non pour harcèlement.

Les professeurs et les élèves choqués

Une décision qui provoque l'émoi dans le lycée, les professeurs sont vent debout contre le rectorat, comme cette enseignante croisée à la sortie du lycée. "Les professeurs se mobilisent parce qu'ils sont extrêmement surpris et même choqués que soit remise en cause par cette décision la légitimité du conseil de discipline du lycée et dans les mots qui ont été employés le professionnalisme des collègues", explique cette professeure qui va plus loin. "Cette décision mettrait vraiment en difficulté les collègues devant un nouveau cas."

Une enseignante du lycée Xavier Marmier à Pontarlier à propos de la décision du rectorat de l'académie de Besançon Copier

Les enseignants ont déjà fait grève en début de semaine pour protester © Radio France - Marianne Naquet

Les élèves sont aussi surpris, voire très énervés par cette décision qui pour eux n'a rien d'une sanction. Eléanore en classe de seconde ne mâche pas ses mots : "Ce n'est pas normal. Pourquoi le lycée sanctionne? Pas le rectorat?".

Pire pour Pauline, "si on laisse la porte ouverte à ça, on laisse la porte ouverte à un élève qui se fait frapper, le professeur ne pourra rien dire à part "ce n'est pas bien". Tout le monde peut se faire harceler et personne ne peut rien dire contre." Les enseignants ont déjà fait grève lundi contre cette décision. L'internat a été momentanément fermé.

La réponse du rectorat

Face à cet émoi, le rectorat a répondu aux critiques : pour Patrice Durand, inspecteur d'académie du Doubs, cette décision répond aux éléments apportés à la connaissance de la commission académique d'appel, au moment où elle a statué le 6 février. "Les sanctions sont lourdes : dans un cas, les faits qui étaient reprochés à l'auteur, étaient circonscrits à l'internat, dès lors que c'est à l'internat, l'exclusion définitive de l'internat a été prononcée. Pour l'autre élève, qui a été sanctionné, c'est une détérioration de biens matériels et dans aucun cas une action sur un élève.

L'inspecteur d'académie ajoute : "cette décision d'exclusion définitive de l'internat est une décision ferme et ça confirme un message fort de lutte contre le harcèlement qui est là encore une priorité de l'éducation nationale."