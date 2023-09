Harcèlement scolaire : "les réseaux sociaux ont changé la donne"

Elle fait partie des spécialistes consultés par le gouvernement pour préparer le plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Nicole Catheline, pédopsychiatre à Poitiers, était l'invitée de France Bleu Poitou ce jeudi matin. Elle est revenue sur les annonces faites pour mieux prévenir, détecter et sanctionner le harcèlement.

Répondre au harcèlement à l'heure des réseaux sociaux

Pour elle, ces nouvelles mesures vont dans le bon sens. "On a commencé la lutte il y a douze ans. On continue et on accélère. Le problème, c'est que les réseaux sociaux ont changé la donne. Quand on a commencé nos plans de prévention, on s'est inspiré d'autres pays qui n'étaient pas encore confrontés à ce problème-là. L'école aussi a mis du temps. Elle considérait que ce qui se passait en ligne ne la concernait pas. Ensuite, elle a bien senti qui les réseaux sociaux arrivaient jusque dans les cours des écoles. Ça a pris un peu de temps, mais maintenant je crois qu'on a fait les bons choix."

Parmi les orientions faites dans ce plan, la pédopsychiatre note notamment la prévention faite dès le plus jeune âge. "On avait déjà une prévention, mais on avait du mal à mettre le mot de harcèlement chez des petits. En fait, il faut apprendre aux enfants à vivre en groupe, à échanger avec les autres. Il faut leur apprendre qu'on gagne plus à collaborer plutôt qu'à s'opposer. Il faut aussi leur apprendre à connaître leur corps, leurs émotions. Ce n'est pas directement de la lutte contre le harcèlement, mais ce sont des effets indirects qui vont permettre de faire de la prévention."

"Recueillir la parole de l'enfant"

Nicole Catheline est aussi revenue sur l'attitude à avoir si son enfant est victime de harcèlement. "Il faut poser la question. Il faut lui demander, est-ce qu'à l'école on t'embête ? Il va commencer par dire non, parce que l'enfant a un peu honte de le révéler. Ensuite, il va se débrouiller tout seul, ce qui est normal. Donc, il ne faut pas hésiter à la reposer la question. Expliquer que ça arrive à beaucoup d'enfants et qu'en cas de problème on en discutera ensemble pour savoir quoi faire. Parce que le problème, c'est aussi la parole de l'enfant qui est assez peu écoutée. Ce sont souvent les parents, donc les adultes, qui vont voir d'autres adultes, les enseignants. Et dans le lot, on n'a pas trop la parole de l'enfant. C'est aussi le but du questionnaire qui est dans le plan. C'est très important de recueillir la parole de l'enfant."