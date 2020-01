Harcèlement scolaire : plusieurs cas signalés au collège de Carbonne en Haute-Garonne.

Carbonne, France

Depuis la rentrée en septembre 2019, un élève de 6e du collège André Abbal de Carbonne (Haute-Garonne) vit un véritable calvaire. Il est devenu la tête de turc d'un groupe de collégiens plus âgés. Brimades, insultes... Malgré l'intervention des parents, les actions mises en place par la direction de l'établissement et plusieurs déscolarisations, rien ne change. Jusqu'à l'envoi d'un courrier...

Brigitte Macron à la rescousse du collégien !

Il y a quelques jours, la première dame répond à la lettre de ces parents qui décrivent le calvaire de leur fils. Brigitte Macron s'indigne de cette situation et annonce qu'elle saisit le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer et le rectorat de Toulouse. En quelques jours, début janvier, le collégien harcelé peut enfin changer d'établissement. De son côté, l'académie de Toulouse parle d'un cas "exceptionnel" et "incompréhensible".

L'académie de Toulouse parle d'un cas "exceptionnel" et "incompréhensible". Mais...

Plusieurs témoignages similaires

À Carbonne, France Bleu Occitanie a recueilli plusieurs témoignages de parents ou d'élèves qui racontent des cas de harcèlement dans ce collège. Une élève de 6e détaille : "un camarade me traite de 'petite', m'insulte quand je lui dis d'arrêter. Il embête d'autres personnes qui sont allées le dire mais il n'a jamais eu de conseil de discipline ni rien". Sa maman se sent dépassée : "on nous dit de ne pas intervenir en tant que parents pour protéger nos enfants et qu'il faut laisser faire le collège mais si on ne dit rien, le collège ne fait rien non plus". Véronique a eu quatre enfants scolarisés à Carbonne il y a quelques années : "les deux derniers ont été harcelés. _Mon avant dernière a même failli commettre l'irréparable_. Le dernier je l'ai déscolarisé et inscrit à Montréjeau".

Le rectorat de Toulouse : "On a accompagné cette famille"

Du côté du rectorat de Toulouse, on déplore que la famille du collégien passe par Brigitte Macron pour régler cette affaire. "Ce n'est pas normal" admet Régine Fontaine conseillère technique de service social auprès de l'académie de Toulouse et référent académique harcèlement. Mais l'institution tient à faire savoir que le cas de ce petit garçon a bien été pris en compte : "dès l'instant où la situation de ce collégien a été connue, la famille a été contactée. Quand l'enfant a été absent, les enseignants ont mis à disposition le travail pour ne pas qu'il soit en perdition sur le plan scolaire. Probablement que les réponses apportées n'ont pas été satisfaisantes même si on sait qu'on a accompagné cette famille et qu'on a été à ses côtés, sans faire sans elle".

Cette année, le collège Abbal participe à un concours "non harcèlement".