Harcèlement scolaire : des collégiens "sentinelles" formés à Tournon-sur-Rhône

Des adultes et des collégiens qui travaillent ensemble pour détecter les situations à risque : au collège Marie Curie de Tournon-sur-Rhône le dispositif "sentinelles et référents" est en place depuis 7 ans. Le principal, Mickaël Vidaud, invité de France Bleu Drôme Ardèche ce lundi matin, affirme que cela a déjà permis de régler beaucoup de cas de harcèlement.

France Bleu Drôme Ardèche : Ce dispositif, en quoi consiste t-il ?

Nous avons formé des élèves et des adultes pour lutter contre le harcèlement scolaire, pour repérer les signes de harcèlement, les élèves qui sont isolés, qui se font malmener, même si c'est parfois des micro-violences qu'on ne décèle pas forcément. Et en effet, depuis huit ans, dans l'établissement que je dirige actuellement, il y a ce dispositif qui est en place pour améliorer tout simplement le climat scolaire.

Avec de nouvelles équipes à chaque rentrée ?

Alors il y a une stabilité dans les équipes. Mais il y a beaucoup d'élèves nouveaux qui sont formés. Et puis des adultes qui régulièrement le sont également.

Comment est ce qu'on forme un élève à la détection du harcèlement scolaire ?

Très concrètement, en fin d'année scolaire, on repère des élèves que l'on sent capables d'avoir ce rôle là. Et puis, sur trois jours, en fin d'année scolaire, ils sont formés par la conseillère principale d'éducation qui est notre formatrice, notre référente harcèlement scolaire au collège Marie Curie. Et donc, pendant trois jours, les élèves font des jeux de rôle, il y a une partie théorique, bien sûr, pour leur apporter des bases de ce qu'est le harcèlement, quel rôle ils doivent jouer, comment repérer les élèves ? Et puis, au bout de ces trois jours, normalement, ils sont capables de repérer. Leur rôle n'est que du repérage, c'est aller vers les victimes. La suite, ce sont les adultes qui la font.

Quel est le rôle des adultes ensuite ?

Les adultes, eux, lorsqu'ils sont sollicités par les enfants ou par un membre de la communauté scolaire qui a repéré une situation potentielle de harcèlement, eh bien, ils prennent en charge les élèves à la fois victimes et à la fois les harceleurs supposés. Et puis, il y a un dialogue qui s'instaure. Il y a un travail qui se fait. Ça serait un peu long de raconter tout ce qui se fait, mais c'est un travail de longue haleine. Le but est en fait tout simplement d'arrêter ce qui se passe.

Harceleurs "supposés", ça veut dire que parfois on peut se tromper ?

Le harcèlement, il est défini juridiquement. Ce sont des micro-violences répétées, verbales ou physiques. Parfois, ce n'est pas parce qu'on vole une trousse ou un stylo que c'est du harcèlement, mais par contre, si ça se poursuit, si c'est répété, si c'est fait par plusieurs élèves, là on peut tomber dans du harcèlement. Donc oui, parfois à la frontière un peu mince, il faut bien étudier chaque cas pour voir de quoi il s'agit exactement.

Ce dispositif porte ses fruits ou pas ?

On sent un climat scolaire apaisé. Ce n'est jamais parfait. On peut toujours faire mieux. On recense environ une trentaine de cas par an sur pratiquement 1000 élèves. Donc, on peut se dire c'est autant de cas qui sont évités mais c'est difficile à quantifier.

Ces jeunes qui sont harceleurs ou harcelés, vous les voyez vous-même dans votre bureau ?

Dans les cas les plus importants, oui, parce qu'il faut recevoir aussi les familles. Il faut recevoir les élèves en question. Donc quand ça prend une certaine proportion, oui, bien sûr, ça passe à mon niveau.

Il y a la prévention , la détection, il y a aussi des exclusions ?

Oui, ça peut arriver. Parfois, le processus ne va pas jusqu'au bout ou parfois on a manqué de clairvoyance sur certaines situations. L'an dernier par exemple, j'ai exclu trois élèves pour des raisons de harcèlement. C'était vraiment des brimades. C'était des insultes, des violences, des petites tape derrière la tête, Des choses comme ça. C'était trois élèves qui faisait régner une sorte de climat, un peu de terreur, sans non plus exagérer les choses. Mais c'était vraiment ce genre de choses.

Vous parlez de climat apaisé avec ce dispositif qui est mis en place dans votre établissement. Pourquoi tout le monde ne le met pas en place ?

C'est vrai qu'on accueille un public qui n'est pas dans le public les plus difficiles de l'Académie ou de France. Donc, il y a peut être aussi ce phénomène-là qui joue. Après, chaque établissement fait aussi de son mieux. Et peut être qu'il y a d'autres dispositifs qui existent que ce dispositif là, et notamment le dispositif national qui s'appelle Phare. C'est un dispositif de lutte aussi contre le harcèlement que le gouvernement a rendu obligatoire dans tous les collèges depuis la rentrée 2022. Et on s'inscrit dedans. C'est la suite logique de notre programme "sentinelles et référents".