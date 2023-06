Harcèlement scolaire : quels moyens en Isère ? Les référents de l'académie de Grenoble vous répondent

Quelles solutions face au harcèlement scolaire ? Le ministre de l'Education nationale multiplie les annonces ces derniers jours . Et l'Isère ne fait pas exception, les témoignages ont été nombreux auprès de France Bleu Isère. Les deux référents chargés de la lutte contre le harcèlement dans l'académie de Grenoble étaient nos invités ce mardi 12 juin.

"Depuis quelques années, on a beaucoup plus de moyens pour détecter les situation problématiques ", assure son collègue Régis Vivier. Et notamment deux plateformes d'écoute : "Le 3020 pour le harcèlement scolaire et le 3018 pour le cyberharcèlement, donc chacun des signalements est pris en compte, on a un réseau de 25 référents départementaux sur l'ensemble des 5 départements. Chaque fois qu'il y a une situation, ils prennent attache avec la famille et avec l'établissement ".

" C'est une problématique qui touche nos écoles, la rectrice de l'académie de Grenoble a déployé plusieurs dispositifs, le programme pHARE notamment ", assure l'autre référente académique Caroline Fourniol.

Un prix "Non au harcèlement"

Par ailleurs, l'académie de Grenoble a remis cette année plusieurs prix "Non au harcèlement" pour récompenser les projets scolaires qui lutte contre le phénomène. Parmi eux, le lycée privé sous contrat Philippine Duchesne-ITEC Boisfleury, à Corenc, qui a mis en place un programme anti-harcèlement scolaire pour les classes de Seconde.