Harcèlement scolaire : témoignages à Aubenas

Rosita n'a pas que des bons souvenirs de ces années collège. Elle a aujourd'hui 16 ans et est lycéenne à Aubenas. L'expression harcèlement scolaire lui évoque tout de suite une sorte de malaise. "Ce n'était pas vraiment du harcèlement dit-elle, plutôt des moqueries et je n'étais pas la seule à être visée". Pourtant ces souvenirs sont suffisamment forts pour qu'ils reviennent tout de suite à sa mémoire. "J'ai été blessée" dit-elle. Et pourtant elle n'en a parlé à personne. Elle aurait pu raconter qu'un petit groupe menait la vie dure à un ensemble d'élèves mais elle n'a rien dit. "Ils se moquaient beaucoup du physique, mais le physique c'est terrible car vous ne pouvez pas le changer" explique Rosita comme si des années après elle tentait encore de s'excuser.

Lenny : "J'ai réalisé il y a deux ans que c'était du harcèlement "

Lenny, 16 ans aussi est au lycée à Aubenas. Il n'a pas été victime de harcèlement mais dès que je parle avec son groupe de copain, il me dit tout suite qu'il a quelque chose à dire sur le harcèlement. "Quand j'étais en primaire, il y avait une fille. Un groupe s'en prenait toujours à elle. Elle a fini par quitter l'école. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais c'est en y réfléchissant il y a deux ans que j'ai compris que c'était du harcèlement scolaire. A l'époque on en parlait moins", raconte Lenny.

Environ 70 cas de harcèlement scolaire dénoncés dans la Drôme en 2022/2023

Il est difficile de cerner l'ampleur du phénomène et d'abord parce que certains cas passent sous les radars. L'Education Nationale fait état d'environ 70 cas révélés dans la Drôme pour l'année scolaire 2022/2023. La plateforme téléphonique 3020 a recensé 38 cas de harcèlement dans la Drôme l'an passé. Ce numéro peut être appelé par les parents ou par les élèves victimes de harcèlement. Les écoutants font alors "redescendre" les cas auprès des référents du département concernés qui très vite appellent les parents.

Par ailleurs selon la responsable des référents harcèlement dans la Drôme, environ 35 courriers ou mails ont été adressés également pour dénoncer des cas de harcèlement.

Il y a un peu plus de 95.000 élèves dans le département de la Drôme ce qui fait un pourcentage extrêmement faible. Plus généralement le ministère de l'Education Nationale estime qu'un enfant sur 10 est victime de harcèlement scolaire.