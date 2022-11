Harcèlement scolaire en Indre-et-Loire : "Je ne suis pas allée jusqu'au suicide, mais…" témoigne une lycéenne

"Je ne suis pas allée jusqu'au suicide, mais j'ai fait des choses qu'il ne faut absolument pas faire." La voix d'Emma*, Tourangelle de 17 ans, tremble un instant quand elle raconte les quatre années de collège où elle a été harcelée, mais elle poursuit malgré tout. Les scarifications. Les idées noires. L'impression que la situation serait plus simple si elle disparaissait. Comme 700.000 élèves en France chaque année, elle a subit du harcèlement scolaire. Ces deux dernières années, l'inspection d'académie d'Indre-et-Loire a reçu une centaine de signalement par an.

"Ça a commencé par des insultes, les gens passaient à côté de moi en disant "ça pue", puis il y a eu un effet de groupe et j'avais peur d'aller au collège" Aïsha*, collégienne tourangelle

Laurent Pinault, inspecteur référent harcèlement dans le département, détaille : 56 signalements l'année scolaire passée dans le premier degré, 54 dans le second degré. Et pour l'année 2020-21, 57 signalements dans le premier degré, 47 dans le second. Il dénombre autant de filles que de garçons victimes. Ces chiffres ne prennent en compte que les cas qui sont signalés à l'inspection d'académie. La grande majorité des situations de harcèlement sont prises en charge directement en interne par les établissements. "Le traitement fait en amont par les établissement est plutôt positif puisqu'on a peu de saisies" souligne l'inspecteur.

C'est ce qui s'est passé pour Aïsha*, collégienne de cinquième. En très peu de temps, une situation de harcèlement s'est installée pour elle cette année : "ça a commencé par des insultes, les gens passaient à côté de moi en disant "ça pue", puis il y a eu un effet de groupe et j'avais peur d'aller au collège. Je me demandais qu'est-ce que j'allais encore me prendre dans la face aujourd'hui." Ses professeurs l'ont bien entourée et grâce à l'intervention de ses parents, ce harcèlement s'est arrêté. "Il faut en parler!" insiste Emma, "même si les harceleurs nous menacent. Parce qu'une fois qu'on a parlé, ils ne peuvent plus brandir ces menaces contre nous."

Une formation des équipes

Depuis l'année dernière, le programme Phare prévoit de former sur deux ans l'ensemble de la communauté éducative, sorte de "mise à niveau" des moyens des élèves, des professeurs et des équipes des établissements, pour faire face à ce fléau. D'ici 2024, la totalité des établissements d'Indre-et-Loire auront complété cette formation.

*les prénoms ont été changés