Harcèlement scolaire : "Une heure de sensibilisation" organisée dans tous les collèges dès lundi

Une heure de sensibilisation sur la thématique "harcèlement et réseaux sociaux" sera organisée dans les 7.000 collèges de France dans la semaine du 12 au 16 juin 2023, a annoncé ce dimanche le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. Au total 3,4 millions de collégiens seront concernés par cette mesure.

Le gouvernement tente de trouver la parade pour mieux lutter contre le harcèlement scolaire qui s'amplifie avec l'utilisation des réseaux sociaux. Cette annonce fait suite au suicide de la jeune Lindsay dans le Pas-de-Calais, adolescente de 13 ans , victime de harcèlement scolaire. Après cette tragédie, Pap Ndiaye a reconnu un "échec collectif". Début janvier, Lucas, 13 ans également, s'était suicidé dans les Vosges , à cause du harcèlement et de l'homophobie dont il était la cible.

"Monter en puissance" contre ce fléau

La Première ministre, Elisabeth Borne, et le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, souhaitent "monter en puissance" contre ce "fléau" qui "détruit le quotidien de milliers de jeunes élèves en France". Ils affirment que la lutte contre le harcèlement "sera la priorité absolue de la rentrée 2023".

La ministre de l'Éducation réunira mardi prochain en visioconférence notamment les 14.000 chefs d’établissement, ainsi que les inspecteurs de l’éducation nationale (IEN), les secrétaires généraux d’académie et les recteurs, afin "de leur rappeler l’ensemble des leviers à leur disposition" et de "recueillir leurs remontées de terrain". Le 29 juin, ce sera autour des responsables académiques d'être réunis par le ministère "afin de rappeler les procédures à suivre et les nouvelles mesures qui devront être mises en œuvre".

Bientôt de nouvelles mesures

Plusieurs associations de lutte contre le harcèlement scolaire disent en concert que "la peur doit changer de camps". Les règles vont donc changer dès la rentrée prochaine dans le premier degré, a annoncé le ministre Pap Ndiaye mardi dernier . Le harceleur et non plus l'élève harcelé pourra être scolarisé dans une autre école. "Concrètement, le directeur académique des services de l'Éducation nationale pourra désormais changer d’office un élève harceleur d’école élémentaire, avec l’accord du ou des maires concernés", explique le ministère. Par ailleurs, il sera dorénavant obligatoire d’engager une procédure disciplinaire contre les auteurs de faits de harcèlement.

D'autres mesures seront mises en place dès la rentrée prochaine : la nomination d'un adulte référent harcèlement dans chaque établissement, une augmentation de la subvention versée par le ministère aux associations qui gèrent les numéros d’urgence contre le harcèlement, le 3018 et le 3020. En septembre, 100% des écoles, collèges et lycées seront engagés dans le programme de lutte contre le harcèlement pHARe, un dispositif de prévention qui permet de détecter des cas dans certains collèges.

Par ailleurs, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a donné instruction aux chefs d’établissements "de signaler les faits préoccupants aux procureurs" sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Que faire si vous êtes victime de harcèlement scolaire ?

Si vous êtes victime de harcèlement scolaire, vous pouvez contacter le 3020. Ce numéro de téléphone est gratuit depuis tous les postes (fixes, portables). Selon le site du ministère de l'Éducation, il "propose écoute, conseil et orientation aux appelants". Le 3020 est joignable du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Les personnes qui répondent au téléphone sont des psychologues ou des professionnels des sciences de l'Éducation.

Le 3018 a été mis en place pour lutter contre le cyberharcèlement. Ce numéro est "100% anonyme, gratuit et confidentiel . Le 3018 est joignable du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Il est aussi possible d'envoyer un message via ce formulaire puis d'être rappelé par un professionnel.