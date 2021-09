Harcèlement scolaire : une jeune mosellane témoigne pour encourager d'autres victimes à sortir du silence

Léa, une jeune mosellane de Thionville, témoigne du harcèlement qu'elle a subi en classe de seconde il a y a presque deux ans pour encourager d'autres victimes à ne pas se taire. L'épisode a provoqué un mal-être durable chez la jeune fille qui commence seulement à apprécier le retour en classe.

Lorsque qu'elle fait sa rentrée en seconde pour l'année 2019/2020 dans un établissement où elle a passé quasiment toute sa scolarité, la jeune fille ne connait aucun de ses camarades dans sa nouvelle classe. Attristée par une rupture amoureuse, Léa se décrit comme « fragile » en ce début d'année scolaire.

Humiliation en classe

En début d'année 2020, l'un des élèves de sa classe l'identifie alors comme ce que l'on pourrait qualifier de souffre-douleur, et s'entête à la taquiner régulièrement, de façon de plus en plus indécente : « Il me faisait des réflexions déplacées, à caractère sexuel. C'était des remarques sans cesse, tous les jours. » raconte Léa. Des remarques qui se déplacent sur le terrain des injures : « Il me disait que j'étais aussi utile qu'un rat mort, ce genre de choses. »

Il me faisait des remarques très fort, en classe, devant tout le monde, et personne n'a jamais pris ma défense. J'étais seule.

Le chahut devient brimade, puis harcèlement. Le jeune homme s'en prend systématiquement à Léa en public, devant tout le monde : « Dans ma classe j'étais un peu le vilain petit canard, donc tout le monde était de son côté. J'avais deux ou trois personnes qui étaient de mon côté mais ce n'était pas suffisant. Il me faisait des remarques très fort, en classe, devant tout le monde, et personne n'a jamais pris ma défense. J'étais seule » partage-t-elle.

Traumatisme durable

Au bout de trois mois, la détresse de la jeune fille est totale : « Je mentais à mes parents en disant que j'étais malade pour ne plus aller en cours, je faisais des insomnies et des crises d'angoisse. Il m'arrivait de me faire du mal, parce que je ne savais pas comment réagir autrement » témoigne-t-elle.

En se confiant à l'infirmière scolaire, elle parvient à tirer la sonnette d'alarme. Ses parents sont prévenus. Le sous-proviseur de l'établissement ainsi que la professeur principale de Léa découvrent la situation, qu'ils prennent néanmoins très au sérieux.

Quand j'entends des rires en classe encore aujourd'hui, je me dis que ce sont des gens qui se moquent de moi. (…) J'ai toujours l'impression d'être une cible.

Léa demande à changer de classe. Cela lui sera accordé, juste avant que les élèves n'entrent en confinement en raison de la crise sanitaire. Un évènement qui permet au moins à Léa de se sentir éloignée de son bourreau.

À la rentrée suivante, elle poursuit sa scolarité dans un nouveau lycée, et reste marquée par l'évènement : « J'ai du redoublé parce que ma scolarité n'avait pas été exemplaire, je n'arrivais pas à me concentrer en cours, puisque j'entendais tout le temps des réflexions. Quand j'entendais des rires en classe, et même encore aujourd'hui, je me dis que ce sont des gens qui se moquent de moi, alors que pas forcément. Mais j'ai toujours l'impression d'être une cible » ajoute-t-elle.

Je suis là pour témoigner qu'on peut s'en sortir même quand on se sent désespérés.

J'ai développé une anxiété sociale et je suis tombée en dépression. J'ai su tirer la sonnette d'alarme et décidé de me faire soigner. Je suis la pour témoigner qu'on peut s'en sortir même quand on se sent désespérés. Aujourd'hui je n'ai plus peur d'aller au lycéen je n'aurais pas dit cela il y a encore trois mois.

Hospitalisée un an plus en février 2021

Vigilance des adultes

Heureusement que le sous proviseur et ma prof principale ont pris les choses au sérieux et convoqué immédiatement les personnes concernées. Les profs qui eux, ont vu et n'ont rien fait, eux je leur en veux, car ils auriaent peut etre pu chanegr la donner. Parce que'entendre des insultes proferées contre quelqu'un c'est deja ne pas lui porter secours

Léa n'avait que 15 ans (…) C'est facile de dire "Tu aurais dû venir nous en parler"

l'élève se sent déjà honteux : honteux de ne pas réagir et de se laisser faire, donc comment est ce qu'il peut aller dire cela à un adulte ? En plus elle ne risquait pas de se confier à des professeurs qui avaient peut être vu ou entendu des choses et n'ont rien fait. Et puis ils restent des enfants , Léa n'avait que 15 ans. Adolescente certes, mais par rapport à des enseignants qui en ont peut être quarante ou cinquante , c'est facile de dire " Tu aurais du venir nous en parler", ce n'est pas si simple.

Un numéro vert Victimes, parents, ou professeurs