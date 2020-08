Harry Potter, stars d'internet et footballeurs... les agendas font leur rentrée scolaire

C'est l'un des objets obligatoires les plus convoitées par les élèves à l'approche de la rentrée : l'agenda scolaire. Contrairement à d'autres fournitures, l'agenda ou le cahier de textes doit être renouvelé chaque année.

Un choix qui appartient généralement à l'enfant puisque c'est lui qui va l'utiliser à l'école. Choisir son cahier de textes ou son agenda n'est pas une mince affaire, beaucoup de critères entrent en jeu. Personnages de fiction (Pokémon, Fortnite, Disney), robustesse du carnet, lisibilité pour écrire, illustrations, etc... Autant de caractéristiques que les élèves prennent en compte.

Dans la librairie Decitre, le rayon "rentrée scolaire" est surplombé par un amas d'agendas. Il y en a de toutes les couleurs et pour obtenir LE cahier de textes rêvé, il faut s'y prendre tôt selon Alexandre Grelin, directeur de la papeterie située à Chambéry.

"Les personnes qui veulent absolument choisir l'agenda de la rentrée, viennent en avance pour choisir le personnage et leur licence préférés."

Mais cette année, à cause du contexte sanitaire, les ventes semblent un peu en retard. "Beaucoup attendent la fin des vacances car on a du mal à se projeter" selon Alexandre Grelin, directeur de Decitre à Chambéry.

TOP 1 : Harry Potter / TOP 2 : Fortnite et les stars du web / TOP 3 : Foot

Parmi toutes les licences possibles, une seule reste en top des ventes d'année en année. Harry Potter souffle sa vingtième bougie en 2020 et le célèbre sorcier sera dans de nombreux cartables à la rentrée.

"Harry Potter reste à la mode, que ce soit en livre ou en produits dérivés, c'est un univers qui plaît à la fois aux parents et aux enfants donc tout le monde s'y retrouve." Alexandre Grelin, directeur de Decitre à Chambéry.

Mais cette année, une nouvelle tendance venue du web veut reprendre du terrain au célèbre sorcier : les stars d'internet. Swan & Néo (5 millions d'abonnés sur Youtube), Roxanne (3,6 millions d'abonnés sur Youtube) ou encore Romy (1,5 millions d'abonnés sur Instagram) s'invitent dans les rayons pour accompagner les enfants jusqu'en classe. Des agendas "plébiscités par les enfants à partir de 7 ou 8 ans et jusqu'au lycéen" pour Alexandre Grelin.

Reste l'éternel débat existentiel de chaque élève : quel format choisir ? Agenda ou cahier de textes ? Et là dessus, la question semble se régler en fonction de la classe de l'enfant.

En primaire, cahier de textes pour tout le monde. C'est ce qu'a remarqué Jeanelle qui va rentrer en CM2 à la rentrée.

"Pour moi, on se perd un peu avec les dates de l'agenda. Je préfère les cahiers de texte."

La bascule semble donc se produire au niveau du collège. Mais là encore c'est une affaire de goût et d'organisation. Lana a adopté le modèle de l'agenda depuis plusieurs années. Pour rien au monde elle ne reviendrait en arrière.

"Je préfère les agendas, c'est bien plus pratique. Ça, je ne me rappelle plus comment ça marche rire." Lana, élève de seconde