Haubourdin : une petite carte fait le tour du monde après un lâché de ballons

En février dernier, les élèves de l'école Léo-Lagrange de Haubourdin ont lâché des ballons à à l'occasion de l'inauguration d'une fresque, sur les murs de l'établissement. L'un des ballons a été retrouvé à Merville. Mais l'homme qui l'a découvert ne s'est pas contenté de le ramasser.

Cette incroyable histoire a commencé à Haubourdin, il y a un peu plus de 4 mois. Le jour de l'inauguration d'une grande fresque sur les murs de l'école Léo-Lagrange, les 216 élèves ont lâché des ballons avec des petites cartes au bout, sur lesquels ils ont écrit, leur nom, le but de l'opération et un petit mot de leur choix.

La petite carte sur l’île de la Réunion - gilles Adt

Quelques temps plus tard, Alain Caillé, un photographe de Bailleul a découvert l'un de ces ballons à Merville. Il a alors eu l'idée d'envoyer la petite carte qu'Alice, élève de CP avait rédigé, à des connaissances, basées aux quatre coins du monde.

La carte a voyagé dans seize pays du monde

Les enfants de la classe ont ensuite reçu seize photos, montrant la petite carte, au Mexique, en Russie, au Japon, ou encore en Italie.

La carte est aussi allée au pied d'une pyramide au Mexique. - Sophie Navrez

"Ils sont très fiers, raconte la maîtresse, Sandrine Szambelanczyk, mais ils ont encore un peu de mal à y croire". Elle en a profité pour faire avec eux une initiation à la géographie. Les parents et le reste de l'école pourront voir les photos mardi 27 juin, lors de l'exposition d'année, qui regroupe les travaux des enfants de toute l'école.