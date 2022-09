Hausse de 5% du ticket de cantine au 1er janvier 2023 dans les collèges de l'Yonne

La hausse des prix de l'alimentation couplée à l'explosion des prix de l'énergie (électricité et gaz) pousse le département de l'Yonne à les répercuter sur le tarif des repas de la cantine des collèges. Le ticket sera 5% plus cher au 1er janvier 2023. La mesure a été votée en séance ce vendredi. Cela concernera la grande majorité des près de 10.500 demi-pensionnaires, ceux qui ne bénéficient pas du "bouclier tarifaire" du du département. "Je juge cette hausse comme très modérée. Nous étions à 3,82 euros le ticket et nous le passons à 4 euros. Il faut rappeler que nous absorbons cette hausse pour 25% des familles du département qui payent la cantine entre 0,5 euros et 2,5 euros", précise Grégory Dorte, le 1er vice-président du Conseil départementale de l'Yonne.